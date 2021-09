O podání odvolání v pondělí rozhodla Rada Královéhradeckého kraje, která dala na dřívější doporučení výboru pro životní prostředí.

„Domníváme se, že je jednoznačné, že například u rtuti, kde dochází k jejímu hromadění, by se mělo co nejdříve přejít na nové technologie. Nejsme spokojeni s tím, že rozhodnutí je k elektrárně poměrně benevolentní, a změna oproti původní žádosti je pouze kosmetická,“ říká krajský náměstek pro oblast životního prostředí Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

O výjimce z emisních limitů pro společnost Elektrárny Opatovice (EOP) minulý týden rozhodl Krajský úřad na Vysočině.

Společnost EOP o výjimku zažádala na základě toho, že od letošního roku Evropská Unie emisní limity zpřísňuje. O tomto plánovaném zpřísnění však elektrárna věděla už od roku 2017. Podle rozhodnutí Krajského úřadu Vysočina má mít elektrárna až osm let času navíc, aby přešla z uhlí na plyn nebo dosáhla evropských emisních limitů.

Proti výjimce se odvolá i Hradec



Ke Královéhradeckému kraji se podle primátora Alexandra Hrabálka (ODS) připojí i Město Hradec Králové. Podle Hrabálka hradecká radnice nepožaduje okamžité dodržování limitů, odmítá ale, aby EOP vypouštěla více rtuti a oxidů dusíků dalších osm, respektive šest let.

"Myslím si, že nedochází k nějaké kalamitní a přímo ohrožující situaci a nechceme se chovat jako aktivisté. Přidáme se ale k názoru kraje, že by bylo dobré snížit tu dobu expozice a odvoláme se," řekl na středeční tiskové konferenci hradecký primátor, který je zároveň členem dozorčí rady EOP.

Výjimka pro emisní limity na rtuť by se podle jeho názoru měla zkrátit zhruba o polovinu, tedy z osmi let na čtyři. Pokud by město nutilo EOP k okamžitému přechodu na plyn, mohli by na to podle Hrabálka doplatit obyvatelé Hradce.

"Je potřeba k tomu přistupovat velmi citlivě. Kdybychom nutili EOP k okamžitému dodržování limitů, mohlo by to znamenat, že náklady na nová zařízení by EOP promítla do ceny tepla. Občanům Hradce by tak třeba i několikanásobně mohla narůst částka, kterou platí za teplo," vysvětlil Hrabálek. EOP v současnosti zásobují teplem asi 80 procent hradeckých domácností.

Možné udělení výjimky se nelíbilo Hradci už dříve. Magistrát poukazoval na to, že elektrárna ve své žádosti přechod na alternativní paliva uvádí pouze jako možnost, nikoliv záměr. Je tedy toho názoru, že EOP toto období využije k optimalizaci nákladů, a ne k přechodu z uhlí na zemní plyn.

Proti je i sousední Pardubický kraj a ekologické organizace

Kromě Hradce Králové nesouhlasí s výjimkou pro EOP ani Pardubický a Královéhradecký kraj nebo řada organizací pro ochranu životního prostředí.

"Chceme, aby co nejdříve skončila doba uhelná a elektrárna v blízké době přešla z uhlí na zemní plyn nebo alespoň řádně plnila podmínky nejlepších dostupných technik pro spalovací zdroje," okomentoval to v úterý krajský náměstek pro oblast životního prostředí Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Pardubický a Královéhradecký kraj s délkou trvání výjimky od začátku nesouhlasí, stejně tak řada organizací pro ochranu životního prostředí.

„Chceme, aby co nejdříve skončila ‚doba uhelná‘ a elektrárna v blízké době přešla z uhlí na zemní plyn nebo alespoň řádně plnila podmínky nejlepších dostupných technik pro spalovací zdroje," uvedl Bělobrádek letos v červnu.