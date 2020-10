/ANALÝZA/ Bývalý policejní prezident, současný senátor za Náchodsko a dosavadní 1. náměstek hejtmana Martin Červíček se podle informací Deníku stane brzy novým hejtmanem Královéhradeckého kraje.

Vítěz voleb v Královéhradeckém kraji - koalice ODS, STAN a Východočechů. Lídrem kandidátky Martin Červíček. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Lídr vítězné koalice ODS, STAN a Východočechů už v sobotu odpoledne začal vést první povolební jednání. Sešel se mimo jiné s volebním lídrem hnutí ANO Jaromírem Dědečkem. Ten sice bezprostředně po zveřejnění výsledků hovořil o tom, že se naděje na hejtmanský post nevzdává, už v sobotu večer ale nabídl Červíčkovi hejtmanský post ve společné koalici s hnutím ANO a seskupením Spolu pro kraj vedeným dosluhujícím hejtmanem Jiřím Štěpánem (ČSSD). Taková koalice by měla v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu pohodlnou většinu 28 hlasů. Pro Červíčka je to jistě zajímavá nabídka. Sám se netají ambicí získat nejprestižnější politickou funkci v kraji. Navíc by se stal vůbec prvním politikem ODS od roku 2008, který by stanul v čele kteréhokoliv kraje.