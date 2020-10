/FOTOGALERIE/ Krajské volby v hradeckém kraji rozdaly kandidujícím politikům karty, díky kterým bude zajímavé sledovat další licitování o vládnoucí koalici. Redakce východočeských Deníků přináší stručnou analýzu některých trendů, které rozhodovaly o jejich výsledku.

Volby na Královéhradecku. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

ODS, STAN, VČ: Odvážnému štěstí přeje

Zdroj: Deník/ Michal FantaMartin Červíček je vítězem krajských voleb v hradeckém kraji. Zpětně se hledají zdroje úspěchu spojení občanských demokratů se Starosty a Východočechy jednoduše. Stejně jednoduše by se ale hledaly i chyby, kdyby celý projekt ztroskotal nebo by ho lidé volili vlažně. Tohle spojení mělo obrovské riziko: výrazné osobnosti se postavily do jedné kandidátky a mohlo dojít ke snížení mandátů, které by mohli skládat po volbách dohromady. Na prověřené tváře Rudolfa Cogana, Martiny Berdychové mohly být přes silného lídra Martina Červíčka vidět méně. A silné osobnosti to jsou také silné kontroverze, které mohou při spojení na jedné kandidátce znásobit a velkou část voličů odradit. Preferenčně tenhle politický autobus táhli hlavně kandidáti ODS: z osmého místa skočil na třetí velký šéf občanských demokratů a trutnovský starosta Ivan Adamec. Na druhé poskočil pracovitý Rudolf Cogan, který odsunul dosavadní krajskou ministryni školství Východočešku Martinu Berdychovou: skončila čtvrtá. Tenhle projekt chtěl odvahu i spoustu pracovitosti. Červíčkovi by měl úspěch vedle případné hejtmanské zkušenosti rozhodně přinést i možnost zaútočit na pozice v celostátní politice.