Pardubice - Občanským demokratům vadí schodek 388 milionů i úhrada poplatků ve zdravotnictví

Ivo Toman | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Krajský rozpočet na rok 2010 se stal jablkem sváru mezi ODS a ČSSD.



Rozpočet počítá se schodkem 388 milionů korun, což je trnem v oku občanským demokratům.

„Náš klub zastupitelů Pardubického kraje tento rozpočet nepodpoří. Důvodem je především to, že je rozpočet schodkový a také nám vadí, že je v něm opět zahrnuta položka na úhradu regulačních poplatků ve zdravotnictví. Přitom ministr vnitra Martin Pecina vyzval kraj k ukončení tohoto nezákonného postupu,“ vyjádřil své rozhořčení předseda klubu ODS Pardubického kraje a bývalý hejtman Ivo Toman.

Do školství nepůjde ani jediná koruna

Zdravotnické poplatky ale nejsou zdaleka to jediné, co opozičním zastupitelům vadí.

„Poprvé v historii kraje nejde ani jediná koruna z rozpočtu na investice do školství. Navíc investice do zdravotnictví poklesly na polovinu oproti období, kdy byla za tento resort zodpovědná ODS,“ konstatoval Toman.



Krajští zastupitelé za ČSSD rozpočet na rok 2010 obhajují a schodek vysvětlují hospodářskou krizí.

„Rozpočet na příští rok je sestaven zodpovědně a realisticky. Považujeme ze strany ODS za zavádějící srovnávat současnou situaci se stavem v období hospodářského růstu, kdy příjmy kraje rostly pravidelně každý rok řádově o stamiliony korun,“ zpochybnil argumenty občanských demokratů předseda klubu krajských zastupitelů za ČSSD Martin Netolický.

Podle Netolického je třeba výtka ohledně investic do školství vytržená z kontextu.



„V celkovém součtu jsou investice předpokládány v celkové výši cca 1,6 miliardy korun, což není zanedbatelná částka. V době hospodářské krize klade stávající vedení kraje důraz na snižování běžných provozních výdajů, což za minulého vedení nebylo zvykem,“ vysvětlil Netolický.

Bývalý hejtman Ivo Toman ale upozorňuje, že občanským demokratům nevadí rozpočet jako celek, ale jen některé položky.



„Já chápu, že je ekonomická krize a firmy nemají zakázky. Máme však zásadní filozofický problém s poplatky ve zdravotnictví. To je věc, která by se měla řešit na republikové úrovni a neměla by zasahovat do rozpočtu krajů. Navíc podle mých informací ministr vnitra Pecina v lednu krajům oficiálně nařídí, aby regulační poplatky neproplácely,“ pravil Toman.



Tomanovi také ještě vadí, že byly seškrtány granty na sportovní kluby.

„Na sportu pro mládež by se šetřit nemělo. Určitě by bylo lepší využít peníze vyhrazené na poplatky ve zdravotnictví na navýšení dotací pro sportovce,“ dodal Toman.

Lukáš Dubský