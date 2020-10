Během jednoho dne narostl počet aktivních případů v kraji o 622, během posledních dvou dnů činí nárůst 1273 případů. Během posledních dvou dnů zemřelo v kraji kvůli covidu-19 třináct osob, z toho sedm v okrese Hradec Králové. Celkem si koronavirus vyžádal v kraji 83 obětí.

Nejvyšší denní nárůst onemocnění covid-19 zaznamenalo Náchodsko, kde se objevilo 293 nových případů, tři lidé zemřeli. Ke dvěma úmrtím došlo na Jičínsku. Více než dva tisíce aktivních případů má Hradecko, kde je 2484 nakažených osob. Na Trutnovsku se vyskytuje 1625 případů, na Náchodsku 1570, na Rychnovsku 831, na Jičínsku 749 aktivních případů.

Podle informací hejtmana Jiřího Štěpána nastoupilo do nemocnic v Královéhradeckém kraji na výpomoc v době aktuální situace s covidem-19 130 studentů medicíny a budoucích sestřiček. Nejvíce jich bude působit ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, kam jich bylo povoláno 57. "V Oblastní nemocnici Náchod a Rychnov nad Kněžnou jich je 39, v Oblastní nemocnici Trutnov 25, v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem 2, do Zdravotnické zácnranné služby a na Krajskou hygienickou stanici 6. Dalších šest studentů povoláme do Oblastní nemocnice Jičín," upřesnil Jiří Štěpán.



Podle něj mají nemocnice v kraji 245 standardních lůžek pro pacienty s onemocněním covid-19 a 64 lůžek v režimu intenzivní péče. "Kapacitu průběžně navyšujeme, jak to situace vyžaduje. V příštím týdnu počítáme s navýšením minimálně o 70 dalších lůžek," dodal.