"Studentka medicíny, která byla od 1. března hospitalizována z důvodu vyloučení onemocnění koronavirem po návratu z ohrožené oblasti, má všechny testy negativní. Z nemocnice bude propuštěna do domácího ošetřování a po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí se podrobí ještě týdenní domácí karanténě," řekl lékařský náměstek Fakultní nemocnice Hradec Králové Zdeněk Tušl.

V domácí karanténě jsou však v Královéhradeckém kraji další desítky lidí, u nichž se čeká, zda se nemoc projeví.

"Karanténní opatření v podobě domácí izolace se nařizují v případě, že se člověk vrátil z definovaných zasažených oblastí a nemá žádné příznaky respiračního onemocnění. Takových osob v současné době evidujeme v Královéhradeckém kraji 67. Od konce ledna, kdy jsme začali toto opatření uplatňovat, to je již 89 osob. To znamená, že 22 osobám již vypršela doba, aniž se onemocnění projevilo, ale situace se může velice rychle měnit," sdělila v pondělí v poledne Veronika Krejčí, mluvčí Krajské hygienické stanice v Hradci Králové.

K 16. hodině počet lidí v domácí karanténě v našem kraji vzrostl už na 78. V Pardubickém kraji bylo k minulému pátku v domácí karanténě 11 lidí.

Rizika a karanténa

Hygienici v Královéhradeckém kraji také od minulého týdne aktuálně vyřizují stovky telefonátů.

"Veřejnost se na nás obrací nejčastěji s dotazy po návratu z Itálie, kdy si lidé nejsou jisti, zda oblast, kterou navštívili, spadá do těch rizikových, či nikoli. Dále nám nahlašují své pobyty právě v zasažených oblastech a dotazují se, jaká jsou rizika, že jim budou nařízena karanténní opatření po návratu z oblasti severní Itálie," dodala Veronika Krejčí.

Testy podstupují osoby, které přicestovaly z rizikových oblastí a mají zdravotní potíže - teplotu, dušnost a kašel. Podle informací Státního zdravotního ústavu jsou výsledky v případě doručení odebraného materiálu do 11 hodin známy do 17. hodiny, v případě doručení do 16 hodin jsou známy do 21. hodiny.

Bezpečnostní rada státu doporučila omezit návštěvy v LDN a domovech důchodců. Rada města Nová Paka v pondělí odpoledne rozhodla, že doporučí od úterý omezit návštěvy v domově pro seniory.

"Z důvodu šíření virové infekce zvažte prosím návštěvu v našem domově, taktéž zvažte případný pobyt vašeho blízkého mimo naše zařízení," vyzývá pak hořický domov pro seniory.

V královéhradeckém domově důchodců u Biřičky musí návštěvníci hlásit svá jména a kontakt pro případ výskytu koronaviru.

Šíření nebezpečného viru přitom začíná zasahovat i do života dalších, kteří v rizikových oblastech nepobývali.

"Každý týden jezdím pracovně do Prahy a od pondělí tam kvůli koronaviru nesmím, přišlo mi upozornění z IKEMu. Jsem po transplantaci ledvin a nemám žádnou imunitu," vysvětluje Renata Moravcová z Dobrušky, která doufá, že se situace uklidní a šíření koronaviru neohrozí i konání společenských akcí, které připravuje.