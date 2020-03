ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Ačkoliv zatím patří Královéhradecký kraj mezi koronavirem nejméně zasažené regiony, připraven na pacienty s těžkým průběhem nemoci je velmi dobře. V počtu ventilátorů je kraj mezi premianty. Zatímco třeba Pardubický kraj má připraveno ventilovaných lůžek 75 a těžce zasažený Středočeský kraj pouze 47, v Královéhradeckém kraji jich je k dispozici 118. Počet ventilátorů může přitom podle zkušeností z Itálie rozhodnout o tom, jak regiony epidemii zvládnou.

Nejvíce volnými ventilátory v kraji disponuje hradecká fakultní nemocnice. „Jsou jich desítky, jejich využití bude závislé od aktuální potřeby,“ řekl Deníku mluvčí nemocnice Jakub Sochor. Hradecká nemocnice by se zatím měla postarat o všechny pacienty s nemocí COVID-19, kteří budou potřebovat hospitalizaci. „Samozřejmě i v krajských zařízeních máme ventilovaná lůžka, nicméně nejsou primárně určená pro pacienty s koronavirem. V současné době je to předčasná otázka, protože zatím se počítá s tím, že všichni nakažení budou ležet v Hradci,“ potvrdila mluvčí zdravotnického holdingu Lucie Chytilová. V případě, že by fakultní nemocnice kapacitně nezvládala, jsou ale krajské nemocnice připravené pomoci. V Jičíně, Náchodě a Trutnově proto už zřizují improvizovaná infekční oddělení.

„Všichni nemocní jsou v domácí péči a nevyžadují hospitalizaci. Jsme na čísle 18. Nárůst je zatím naštěstí pozvolný.“

(hejtman Jiří Štěpán)

Do kraje dorazily ochranné pomůcky

Během víkendu získal kraj významný počet tolik potřebných ochranných pomůcek. „V pátek jsme obdrželi 23,6 tisíce respirátorů FFP2, které v pondělí rozdělíme mezi zdravotnickou záchrannou službu a krajské nemocnice. Ze sobotní velké dodávky z Číny jsme dostali 30,8 tisíce respirátorů FFP2 a 151,5 tisíce roušek,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán. O rozdělení bude jasno během pondělí. Kromě zdravotníků by se mělo dostat i na pracovníky v sociálních službách.

Všech 18 nakažených je v domácí karanténě

Počet lidí nakažených koronavirem vzrostl během víkendu na osmnáct. Tři nové případy jsou z Hradce Králové, čtvrtý z okresu Jičín. Dva pacienti se zřejmě nakazili v zahraničí. Jeden během pracovního pobytu ve Francii, druhý na pobytu v Itálii. Zbylá dvojice pak byla v kontaktu s již dříve potvrzeným nakaženým. Všech osmnáct nakažených má mírný průběh onemocnění a zůstává v domácí izolaci.