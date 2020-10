Zhruba 30 tisíc dětí, které napříč krajem navštěvují 1. stupeň základních škol, zůstává zhruba šest týdnů od začátku školního roku opět doma. Může za to nařízení vlády, které má omezit šíření koronaviru.

Problémy spjaté s novým režimem škol řeší nejen školy, ale také rodiče malých školáků. „Musela jsem si vzít volno v práci a musím se pobavit s někým, kdo mi poradí, na co mám vlastně nárok. Doufám, že to brzy skončí, ale těch následujících několik dní si opravdu nedovedu představit,“ pospala Deníku Jana z Hradce Králové. Doma má prvňáčka, který se ve škole ještě ani pořádně nerozkoukal a už do ní minimálně na tři týdny nemůže. Distanční výuka u dětí z 1. stupně bude na většině hradeckých škol spojením domácích úkolů i práce s učiteli. Bez pomoci rodičů se ale žáci nižších tříd neobejdou. Například na hradecké základní škole Milady Horákové budou mít od dnešního dne prvňáčci distančním způsobem dvě hodiny denně. Na dálku se budou prozatím učit češtinu, matematiku a prvouku.

O děti rodičů, kteří pracují ve zdravotnických či sociálních zařízeních nebo třeba v bezpečnostních složkách, se postarají speciálně otevřené školy a školky v celkem 16 městech napříč krajem. Například v Hradci Králové bude pro tyto případy fungovat pouze ZŠ Josefa Gočára. „Zatím byla k tomuto účelu vybrána pouze tato škola, zda dojde ještě k navýšení kapacit, zatím nejsme schopni určit, to se bude odvíjet od pokynů nadřazených orgánů,“ vysvětlil náměstek hradeckého primátora pro oblast školství Martin Hanousek. Celkem 30 školských zařízení, která budou dětem rodičů z klíčových složek státu sloužit, vybral Královéhradecký kraj. „V této době si nejvíce uvědomujeme potřebnost a důležitost lékařů, sestřiček, pracovníků v sociálních službách, v řadách policie, hasičů a dalších. Uzavření prvního stupně základních škol už v první vlně pandemie mělo určitý dopad na výpadek zdravotnického personálu. Nemůžeme dopustit, aby v nemocnicích a dalších potřebných zařízeních, ve složkách integrovaného záchranného systému a podobně chybělo velké množství zaměstnanců. Jejich výpadek by mohl ohrozit provoz těchto zařízení, a to v žádném případě nemůžeme dopustit, “ řekl k tomu hejtman kraje Jiří Štěpán. Ve skupinkách bude nanejvýš 30 dětí ve věku od tří do deseti let.

Hospody čekají na pomoc od státu

Zatímco při omezování kultury a sportu ještě vláda hovořila o tom, že se jedná pouze o omezení volnočasových aktivit, u dalších omezení už definitivně přiznává i omezení ekonomiky. Kromě škol jsou totiž zavřené také například restaurace. Úderem osmé večerní se tak minulé úterý za štamgasty na dalších několik dní uzavřela i hospůdka Psí bouda na hradeckém Pražském Předměstí. Její majitel Milan Zeman již před pondělním oznámením tušil, že k takovému kroku vláda brzy přistoupí, a raději stopl včas zásobování. „Abych řekl pravdu, když jsem viděl, jaká postupně přicházejí opatření, tak jsem tento krok, tedy uzavření hospod a barů, očekával. I proto jsme byli opatrnější s objednáváním zboží,“ řekl Zeman. Doufá, že i nyní stát podnikatelům pomůže. A že tato pomoc bude rychlejší než na jaře. „V první vlně to moc nefungovalo a na slíbené peníze od státu jsme čekali několik měsíců. A ještě nedošly všechny. Ale doufám, že i nyní stát pomůže a snad to opravdu bude z jeho strany lépe koordinované,“ nechal se slyšet majitel Psí boudy Milan Zeman, který kromě oblíbené osvěžovny na Pražském Předměstí provozuje i legendární pivnici Gobi či Havaj na Správčickém rybníku. Nová vlna zavírání podle něj odvětví pohostinství opět tvrdě zasáhne. Sám však zatím o konci podnikání neuvažuje: „Díky tomu, že už nějaký ten pátek podnikám, máme nějaké rezervy. Navíc hodně pomáhá rodina a přátelé. Ale nedovedu si přestavit podnikatele, kteří v tomto oboru začali podnikat před rokem. Tohle už pro ně může být smrtelné.“