„Dopravce nám vyšel změnami vstříc. Například pro cestující z Náchodska do Hradce Králové bude příjemné zkrácení jízdní doby spěšného vlaku Dobrošov v obou směrech. Ranní vlak dorazí do Hradce dříve a odpoledne bude odjíždět později. Jízdní doba klesne pod 50 minut,“ řekl hejtman Martin Červíček.

V průběhu jízdního řádu 2021 plánuje Správa železnic několik významných výluk, které ovlivní provoz vlaků ČD, a to zejména v úsecích Stéblová - Pardubice na trati 031 Hradec Králové - Pardubice, která potrvá od konce května do poloviny listopadu, a také mezi Trutnovem a Starou Pakou, která je naplánována od začátku července do poloviny srpna.

„Ve spolupráci se Správou železnic budeme kooperovat na co nejhladším průběhu plánovaných výluk a připravíme také náhradní dopravu tak, aby stavební práce na železnici co nejméně omezily cestující,“ informoval radní pro dopravu Václav Řehoř.

Nový jízdní řád bude platit až do 11. prosince 2021. Regionální vlaky objednané Královéhradeckým krajem ujedou v období roku 2021 celkem 5,85 milionu vlakokilometrů. Denně vlaky ujedou 16 tisíc kilometrů. Celkem ČD v novém období zavedou 698 tras regionálních vlaků. V pracovní den se vypraví 624 vlaků, v sobotu 487 a v neděli 491. Dále na území kraje denně pojede 32 dálkových vlaků na lince R10 Praha - Hradec Králové - Trutnov.

Všechny dálkové i regionální vlaky ČD můžou používat také zákazníci integrovaných dopravních systémů VYDIS a IREDO.