Kraj rozdal notebooky do dětských domovů

/FOTO/ Královéhradecký kraj nakoupil 187 notebooků za více než 1,7 milionu korun do sedmi dětských domovů, které zřizuje. Zabezpečí tak chybějící techniku v těchto zařízeních, a to nejen po dobu uzavření škol. Děti se prostřednictvím notebooků zapojí do online vzdělávání, které je v podmínkách dětských domovů složité.

Do dětských domovů míří velikonoční dárek za 1,7 milionu korun. | Foto: Krajský úřad KHK