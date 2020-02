Na Náchodsku a Jičínsku půjdou letos na podzim voliči k urnám jen v rámci voleb do krajského zastupitelstva, na Hradecku, Rychnovsku a Trutnovsku se však uskuteční i volby senátní. Zatímco na Hradecku a Rychnovsku dokončují dosavadní senátoři šestiletý volební mandát získaný ve volbách v roce 2014, na Trutnovsku budou lidé vybírat senátora znovu už po dvou letech.

Po zvolení do sněmovny totiž v roce 2017 zanikl mandát tehdejšímu senátorovi za ANO Jiřímu Hlavatému. Situace ho tehdy překvapila. Pozice poslance se záhy vzdal a post senátora musel obhajovat v doplňovacích volbách v lednu 2018. V nich prohrál s Janem Sobotkou, starostou Vrchlabí. „O kandidatuře do Senátu už neuvažuji. Ani jsem o tom vůbec nepřemýšlel,“ řekl Deníku majitel královédvorské textilky Juta Jiří Hlavatý. Na Trutnovsku letos nasadí hnutí ANO starostu Dvora Králové nad Labem Jana Jarolíma, na Hradecku pak poslance Jiřího Maška. S ním existuje jasná dohoda, že by v případě zvolení dal přednost právě Senátu. Na Rychnovsku ANO svého kandidáta nemá.

ODS vybere kandidáty do podzimních senátních voleb ve až po stranických primárních volbách. „Představy máme, kandidátů je víc, o jménech by mělo být rozhodnuto v březnu po primárkách,“ řekl krajský šéf ODS Ivan Adamec. Na Trutnovsku se do primárek v ODS zapojí Klára Sovová. Majitelka Luční boudy v Krkonoších kandidovala předloni v doplňovacích senátních volbách za nezávislou iniciativu NEI a v 1. kole skončila třetí za Janem Sobotkou a Jiřím Hlavatým. „Určitě se zapojím do primárních voleb za ODS,“ potvrdila Deníku.

Piráti nasadí svého kandidáta jen na Hradecku. „Nepřijde nám smysluplné stavět na Trutnovsku vlastního kandidáta, jelikož je nám názorově blízký Jan Sobotka, jehož kandidatuře s největší pravděpodobností vyjádříme podporu,“ vysvětlila za Piráty Kateřina Hůlková. Podobný postup plánují Piráti i na Rychnovsku, kde by měli podpořit kandidáta za TOP09 Jana Grulicha. „Hlavním důvodem je jeho zájem o rozvoj školství, což je i hlavní prioritou našeho hradeckého kandidáta Pavla Vacka,“ doplnila Hůlková, že na Hradecku nasadí do boje bývalého děkana pedagogické fakulty na hradecké univerzitě.

Hned dva mandáty budou v kraji obhajovat sociální demokraté. Jenže zatímco na Hradecku bude obhajovat funkci Jaroslav Malý v barvách ČSSD, rychnovský senátor Miroslav Antl se se svou někdejší stranou rozkmotřil a do voleb půjde jako nezávislý kandidát. „O našich kandidátech pro Rychnovsko a Trutnovsko teprve jednáme,“ potvrdil Deníku krajský šéf ČSSD Jan Birke.

Na Hradecku zabojuje o post senátora i Jan Holásek z Hradeckého demokratického klubu. Podporu mu už vyjádřila i TOP 09. Černým koněm by pak mohl být bývalý hradecký primátor Martin Dvořák, jehož oslovili Starostové a nezávislí.

Lidovci, SPD ani komunisté o svých kandidátech zatím nemají jasno. Na Trutnovsku komunisté kandidáta ani neplánují stavět. „Existenci Senátu považujeme totiž dlouhodobě za zbytečnou,“ objasnil Deníku postoj KSČM poslanec Zdeněk Ondráček.

Potvrzení kandidáti do Senátu



Hradecko: Jiří Mašek (ANO), Jaroslav Malý (ČSSD), Pavel Vacek (Piráti), Jan Holásek (HDK)



Rychnovsko: Miroslav Antl, Jan Grulich (TOP 09)



Trutnovsko: Jan Jarolím (ANO), Jan Sobotka (STAN)