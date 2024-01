Rok 2024 přinese v dopravě v Královéhradeckém kraji hned několik očekávaných staveb a událostí jak na silnici, tak železnici. Začne se stavět dálnice D11 u Trutnova za 11 miliard korun, úsek D35 Sadová - Plotiště, křižovatka Mileta v Hradci Králové, obchvaty Náchoda a Solnice. Pokračovat budou stavby dálnice D35 u Hořic, obchvaty Jaroměře a Nové Paky. Kraj plánuje investovat 2 miliardy za opravy 104 kilometrů silnic.

Situace na česko-polské hranici v Královci. Poláci mají svoji dálnici hotovou, Češi ještě nezačali stavět. | Video: Deník/Jan Braun

Velké věci se budou dít na železnici. Miliardové investice připravily Správy železnic a České dráhy. V roce 2024 odstartuje velká rekonstrukce hlavního vlakového nádraží v Hradci Králové, oprava nádražní budovy v Jaroměři, elektrizace železniční trati z Týniště nad Orlicí do Solnice. Velká novinka čeká cestující, kteří se svezou novými, moderními vlaky.

Silniční doprava

V Královéhradeckém kraji se budou v roce 2024 stavět tři dálniční úseky. Po dlouhých letech konečně dojde na stavbu D11 Trutnov - státní hranice s Polskem. V Královci se má dálnice protnout s polskou silnicí S3. Poláci už ji mají hotovou, v září 2023 slavnostně otevřeli úsek Kamienna Góra - Lubawka. Na české straně se začne stavět nejdříve v Královci, aby bylo rychle hotové napojení na polskou dálnici.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánovalo zahájit budování největší dálniční stavby v Česku na 21 kilometrech s 28 mosty a dvěma tunely na konci roku 2023. Situaci nejprve zkomplikoval rozklad podaný spolkem ekologických aktivistů z Brna Děti Země proti vydanému stavebnímu povolení a poté námitky společnosti MI Roads (Metrostav Infrastructure) - neúspěšného uchazeče o rekordní zakázku proti výběru zhotovitele stavby. ŘSD vybralo jako vítěze velkou polskou stavební firmu Budimex SA, která v tendru nabídla cenu 11,3 miliardy korun. To bylo o 1,7 miliardy méně oproti ceně, jakou předpokládalo ŘSD.

„Jedná se o největší dálniční stavbu, která se do této doby v České republice soutěžila, z toho důvodu bylo výběrové řízení náročné a trvalo od prosince 2022. Dva týdny před tím, než jsme chtěli stavbu slavnostně zahájit (19. prosince), přišly námitky od neúspěšného uchazeče, který skončil druhý. Byli jsme přitom předběžně domluvení s případným dodavatelem, že by byl připraven opravdu stavbu zahájit ještě na konci roku. To bohužel kvůli námitkám padlo a musíme řešit tento problém,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

ŘSD naopak stihlo v listopadu zahájit stavbu D35 v úseku Hořice - Sadová, kde se hned začalo pracovat. Úsek dlouhý 10,5 km má být hotový v roce 2025. Jeho vybudování bude stát bezmála 2,5 miliardy korun. V roce 2024 se má začít stavět navazující úsek D35 Sadová - Plotiště. ŘSD v listopadu zahájilo výběrové řízení na stavební firmu, která postaví 7,5 km dlouhý úsek dálnice D35. Předpokládaná hodnota zakázky je 2,4 miliardy korun bez DPH.

Velmi očekávaná bude rovněž přestavba křižovatky Mileta v Hradci Králové. Přípravné práce mají začít v březnu 2024, následovat bude částečná uzavírka křižovatky od dubna. Výstavba křižovatky a souvisejících stavebních objektů bude rozdělena do tří etap, aby byl zachován průjezd křižovatkou po silnici I/31. Hotovo má být v roce 2026.

V roce 2024 má také odstartovat stavba obchvatu Náchoda. ŘSD plánuje začít ve čtvrtém čtvrtletí roku. Na stavbě dlouhé téměř 6,5 km budou 2 mimoúrovňové křižovatky, 16 mostů a 2 tunely - jeden ražený a jeden přesypávaný o celkové délce téměř půl kilometru. Stavba má trvat tři roky, první řidiči by se po obchvatu Náchoda mohli projet na konci roku 2027.

V roce 2024 má být hotový obchvat Jaroměře. ŘSD má již postavenou více než polovinu 6,6 km dlouhé silnice. Klíčovým stavebním objektem je estakáda přes řeku Labe dlouhá 457 metrů a vysoká 15,85 metru, která se skládá z 12 polí po 38 metrech. Termín předpokládaného zprovoznění nového obchvatu Jaroměře je podzim 2024.

Pokračuje rovněž budování obchvatu Nové Paky. Stavba 8,5 km dlouhé silnice je zhruba ve své třetině, k dispozici má být řidičům v červenci 2025. Práce zejména na mostech budou probíhat po celou zimu.

Po letech příprav se v roce 2024 začne stavět obchvat Solnice za více než půl miliardy korun. Dokončený má být obchvat Opočna.

V roce 2024 připravuje ŘSD také rekonstrukci několika silnic I. třídy v Královéhradeckém kraji. Opravovat se budou: I/14 Nové Město nad Metují - ulice u Zázvorky, I/11 Rybná nad Zdobnicí - osazení svodidla, I/11 Čestice - oprava autobusového zálivu, I/16 Pilníkov - úprava vozovky, I/33 Lochenice - oprava mostu 33-004, I/33 Jezbiny - oprava mostu 33-012, I/14 Rychnov nad Kněžnou - rekonstrukce opěrné zdi. Dokončovat se budou rozpracované stavby na silnici I/16 na trase Dolní Kalná - Vestřev a I/11 Vamberk - Rybná nad Zdobnicí. „V plánu jsou ještě další akce, ale ty prozatím připravujeme,“ uvedla mluvčí krajské Správy ŘSD Petra Drkulová.

Finální podobu oprav silnic připravuje také Královéhradecký kraj. „V pracovním návrhu počítáme se zhruba 60 akcemi o délce okolo 104 kilometrů. Předpokládaná částka za stavební práce, souvislé asfaltové opravy a aplikaci mikrokoberců by se měla pohybovat okolo dvou miliard korun,“ sdělil mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Železniční doprava

Velké věci se budou dít na železnici. Správa železnic zahájí v roce 2024 v Hradci Králové celkovou rekonstrukci hlavního nádraží v Hradci Králové. „Zahrnovat bude přestavbu vybraných kolejových rozvětvení, přípravu na zdvoukolejnění některých zaústěných tratí a rovněž výstavbu nového ostrovního nástupiště,“ upřesnil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Správa železnic na jaře zahájí kompletní rekonstrukci památkově chráněného objektu vlakového nádraží v Jaroměři. Rekonstrukce potrvá 18 měsíců a bude stát 179 milionů korun. Během ní se opraví fasáda, střecha budovy a dojde také k úpravám vnitřních prostor, vybudování nových veřejných toalet a obnově provozu bufetové části restaurace. Modernizace nádražní budovy, která byla se skladištěm, poštou, vodárenskou věží, výtopnou, točnou a kolejištěm prohlášena kulturní památkou, naváže na rekonstrukci staniční části, která probíhala v letech 2018 a 2019.

Zdroj: Jan BartošV kraji začne také prvními částmi další očekávaná stavba, kterou je elektrizace a rekonstrukce železniční trati z Týniště nad Orlicí do Solnice. „Půjde o část řešící rekonstrukci železniční stanice Týniště nad Orlicí, která umožní rozvoj průmyslové zóny Solnice-Kvasiny, rekonstrukci traťového zabezpečovacího zařízení ve směrech na Borohrádek, Bolehošť a Třebechovice pod Orebem a vybudování nové výhybny Rašovice. A dále o část, v rámci které dojde k rekonstrukci železniční trati Týniště nad Orlicí - Solnice vyjma již zrekonstruovaných stanic Častolovice a Rychnov nad Kněžnou a k výstavbě výhybny Synkov, stanice Lipovka a zastávky Lipovka zastávka,“ vysvětlil Gavenda.

V plánech Správy železnic pro rok 2024 figuruje také revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov. Tam půjde o zřízení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení v úseku mezi Starou Pakou a Trutnovem a rekonstrukci traťového úseku Stará Paka - Kunčice nad Labem včetně změny konfigurace železničních stanic, rekonstrukce nástupišť, vybudování elektrického ohřevu výhybek a zabezpečení vybraných přejezdů novým zabezpečovacím zařízením.

Významnou investici představuje rovněž rekonstrukce dopravny Teplice nad Metují město - přestavba stávající zastávky s nákladištěm na dopravnu D3, která umožní křižování osobních vlaků. Součástí je zřízení poloostrovního nástupiště o délce 90 metrů.

Rok 2024 přinese cestujícím nové, moderní, nízkopodlažní vlaky. V první várce tříleté modernizace přepravy se jich objeví na krajských tratích 23. Během následujících tří let jich bude celkem 40, což znamená, že tři čtvrtiny vlaků v kraji bude nových. České dráhy investují do obnovy vozového parku čtyři miliardy korun. „V kraji jezdí vlakem nejvíce lidí v historii,“ upozornil na pozitivní čísla Roman Moravčík, obchodní manažer Českých drah pro Královéhradecký kraj.

Zdroj: Deník/Jan Braun

Bude to zásadní změna v komfortu cestujících. Ti se v nové éře svezou vlaky poháněnými motory Rolls-Royce, které kromě klasické nafty umí jezdit i na biopalivo. „Nová vozidla mají velkou dynamiku a zrychlení. Jsou to žihadla, jako když si koupíte sportovní auto,“ nastínil manažer středisek údržby Českých drah Milan Novák, co čeká cestující v moderních dieselových vozech RegioFox, které vyrábí polská firma Pesa Bydgoszcz. Příští rok jich bude 16, dráhy je nasadí na spoje jedoucí z Hradce Králové do Svobody nad Úpou a Broumova a na spoje z Trutnova přes Starou Paku, Chlumec nad Cidlinou do Kolína. Přidá se k nim ještě sedm elektrických RegioPanterů od Škody Transportation z Plzně na trase Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové - Týniště nad Orlicí. V roce 2025 přibude 10 nových RegioFoxů, v roce 2026 dalších sedm. „Cílem je zlepšit komfort, chceme dostat co nejvíce cestujících do vlaků. Už nyní registrujeme znatelný nárůst,“ řekl hejtman Martin Červíček.

NEJVĚTŠÍ STAVBY V DOPRAVĚ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 2024

- dálnice D11 Trutnov - státní hranice s Polskem

- dálnice D35 Hořice - Sadová

- dálnice D35 Sadová - Plotiště

- křižovatka Mileta v Hradci Králové

- obchvaty Jaroměře, Nové Paky, Náchoda, Solnice

- rekonstrukce hlavního vlakového nádraží v Hradci Králové

- rekonstrukce budovy vlakového nádraží v Jaroměři

- elektrizace a rekonstrukce železniční trati Týniště nad Orlicí - Solnice

- revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov

- rekonstrukce dopravny Teplice nad Metují město