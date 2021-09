K výraznému zlepšení podmínek se České dráhy zavázaly v nové smlouvě s Královéhradeckým krajem. Ta garantuje národnímu dopravci, že bude zajišťovat veřejnou železniční dopravu v kraji na dalších deset let. Dostane za to 9,3 miliardy korun. Stát zaplatí bezmála dvě miliardy, kraj více než sedm miliard. Kraj oslovil před výběrem drážního dopravce 31 společností, ve finále byla soupeřem Českých drah společnost GW Train Regio.

Kontrakt na deset let podepsali v neděli dopoledne hejtman Martin Červíček a generální ředitel Českých drah (ČD) Ivan Bednárik stylově přímo ve vlaku na nádraží v Trutnově při Dni železnice. Rychlejší a komfortnější vlaky vyjedou na koleje v kraji už příští rok, v roce 2024 se na železnici objeví zcela nové soupravy.

"Těším se, že si lidé zvyknout jezdit vlakem v daleko větší míře než nyní. Z jednoduchého důvodu: vlaky budou bezpečnější, komfortnější, rychlejší. Investice, ke kterým jsme se zavázali, dosahují čtyř miliard korun. Vložíme je do lepších podmínek pro cestující," zdůraznil šéf Českých drah. "Nestává se často, aby se ve vagónu podepisovaly smlouvy v hodnotě několika miliard. Uchopili jsme to tematicky v rámci Dne železnic v Trutnově, byla to vhodná příležitost a prostředí. Je to den, kdy se blýsklo na lepší časy na železnici v tomto regionu," řekl.

Takové vlaky od polského výrobce Pesa Bydhošť budou jezdit v Královéhradeckém kraji od roku 2024.Zdroj: České dráhy

Sedm nových elektrických vlaků RegioPanter se 160 a 240 sedačkami za 800 milionů korun vyrobí Škoda Transportation. České dráhy je nasadí v roce 2024. Mezi lety 2024 až 2026 postupně vyjede na koleje 33 motorových dvoučlánkových souprav se 120 sedačkami v hodnotě téměř tří miliard korun od polského výrobce Pesa Bydhošť. Ty navážou na soupravy RegioShark od stejné firmy. Omlazením tak projde sedmdesát procent všech vlaků nasazených v kraji.

"Pevně věřím, že lidé poznají zvýšenou úroveň cestování. Předpokládáme, že novinky vyplývající ze smlouvy přivedou do vlaků více cestujících. Chceme, aby se co nejvíce lidí vracelo do veřejné dopravy a využívalo vlaky," poukázal na cíl novinek hejtman Martin Červíček.

Smlouva mezi krajem a ČD začne platit od 12. prosince se změnou jízdních řádů. "První zlepšení nastane již v prosinci tohoto roku, kdy postupně zavedeme nové přímé spojení z Hradce Králové s Náchodskem a Broumovskem. V příštím roce se cestující dočkají rychlejších a komfortnějších motorových vozů, které přesuneme z Olomouckého kraje. Připravujeme obnovu a dovybavení stávajících vozidel tak, aby každý rok přinesl posun v kvalitě cestování, aby odpovídala moderní dopravě 21. století," upřesnil Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu. České dráhy se také po dlouhých 24 letech vrátí na krkonošskou trať z Trutnova do Svobody nad Úpou, kde vystřídají společnost GW Train Regio.

Podle ředitele Českých drah nová smlouva s Královéhradeckým krajem navíc přináší jistotu pro zaměstnance v Královéhradeckém kraji v době, kdy ČD masivně propouští lidi. "Po nedělním podpisu smlouvy nemáme důvod k propouštění. České dráhy zůstanou v příštích deseti letech hlavním železničním dopravcem v regionu a zajištěna jsou tak pracovní místa pro stovky strojvedoucích, průvodčích, pokladních a dalších zaměstnanců, kteří se starají o provoz Českých drah v Královéhradeckém kraji," ujistil ředitel národního dopravce.

"Podepsání smlouvy o zajištění dopravy je jasný signál pro naše zaměstnance, že na deset let mají na tutovku práci. To je důležité, protože v každém kraji, kde se diskutuje o provozování dopravy, je nervozita značná," dodal.

Bednárik řekl, že České dráhy naopak plánují nabírat nové zaměstnance. "Spíše si myslím, že dojde k posílení personálního stavu. Má to souvislost s tím, že vláda schválila novelu vyhlášky o prodloužení odpočinku mezi pracovními směnami ze šesti na sedm hodin. Kvůli tomu nám vypadnou někteří lidé. Proto chystáme nábor zaměstnanců," vysvětlil.

Na které tratě vyšlou České dráhy nové vlaky?



V roce 2024 nasadí sedm nových elektrických jednotek, které budou zajišťovat přepravu na trase Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové - Týniště nad Orlicí. V případě dokončení plánované elektrizace tratě do Solnice budou elektrické jednotky zajíždět do Rychnova nad Kněžnou, do té doby budou obsluhovat úsek Týniště nad Orlicí - Choceň. Šestnáct nových motorových jednotek ČD nasadí na spoje jedoucí z Hradce Králové do Svobody nad Úpou a Broumova a na spoje z Trutnova přes Starou Paku, Chlumec nad Cidlinou do Kolína.

Královéhradecký kraj začal s výběrem drážních dopravců v roce 2019, z 31 oslovených firem předložilo pět konkrétní nabídky, o kterých kraj s dopravci jednal. Ve finále se jednání zúžila na společnosti České dráhy a GW Train Regio. České dráhy podle Královéhradeckého kraje nabídly nejvýhodnější nabídku z pohledu kvality poskytovaných služeb.

"Bylo podstatné najít silného partnera, který bude schopen zvládnout za 10 let 58 milionů vlakokilometrů. Našli jsme ho po dvou letech jednání, nebylo to nic jednoduchého. Chtěli jsme se zaměřit na kvalitu služeb, obnovu vozového parku. Jeden kilometr nás bude stát v průměru v průměru 158 korun, což je velmi srovnatelná cena s ostatními kraji," konstatoval hejtman Martin Červíček.

Následující rok dráhy nasadí deset motorových jednotek, které zajistí přepravu na trase Hradec Králové - Doudleby nad Orlicí - Letohrad/Rokytnice v Orlických horách. V roce 2026 začne jezdit sedm motorových jednotek na trase Náchod - Týniště nad Orlicí - Choceň a Starkoč - Broumov.