U příležitosti státního svátku Dne vítězství 8. května Královéhradecký kraj ocenil zástupce složek integrovaného záchranného systému a poděkoval jim za jejich obětavou a důležitou práci.

Pět desítek hasičů, policistů a záchranářů si ve středu 8. května převzalo ocenění za dlouholetou službu regionu a jeho obyvatelům či aktivní a obětavou činnost ve sboru. | Foto: Královéhradecký kraj

Pět desítek hasičů, policistů a záchranářů si ve středu 8. května převzalo ocenění za dlouholetou službu regionu a jeho obyvatelům či aktivní a obětavou činnost ve sboru. Ocenění předávali spolu s řediteli složek integrovaného záchranného systému také hejtman Martin Červíček a jeho první náměstek Pavel Bulíček.

„Chtěl bych vám, příslušníkům bezpečnostních sborů, poděkovat za každodennost, kterou nám pomáháte, chráníte nás a jste vždy k dispozici v případech, kdy se stane něco mimořádného a my se spoléháme na to, že nás někdo zachrání a že nám pomůže naplnit pocit bezpečí, který je jednou z nejdůležitějších hodnot, co v životě máme,“ řekl při slavnostním ceremoniálu před sídlem kraje hejtman Martin Červíček.

Hejtman připomněl, že Královéhradecký kraj má skvěle fungující integrovaný záchranný systém – přes 1700 policistů, přes 600 profesionálních hasičů, více jak 600 záchranářů a mnoho dalších zástupců dalších složek.

„Všichni svou činností a schopností kooperovat, být připraveni a vnímat možná bezpečnostní rizika si zasloužíte poděkování a respekt. Obrovské poděkování ale patří také vašim rodinám a vašim blízkým, kteří za vámi stojí a umožňují vám takto náročná povolání vykonávat, a přeji proto vám všem, abyste se za všech okolností za nimi ve zdraví vrátili domů,“ děkoval při ceremoniálu Martin Červíček.

