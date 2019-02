Hradec Králové /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Hradecká oblastní charita zve na koncert charismatické kytaristky a zpěvačky Evy Henychové.

Eva Henychová. | Foto: DENÍK/Jan Jireš

Akce se koná v kostele svatého Pavla na Pouchově v neděli 29. května od šestnácti hodin. Vstup je zdarma.

Upozornění pro čtenáře

Hradec Králové - Vážení čtenáři, od 1. června ukončí svou činnost sběrné místo východočeských Deníků v ulici Letců v sousedství obchodního domu Atrium, kde jste byli dosud zvyklí podávat řádkovou inzerci, uzavírat předplatné či odevzdávat kupóny do naší sportovní soutěže Tipliga. Nadále bude možné na tomto místě vhazovat své podněty či řádkovou inzerci do připravené schránky. Fyzicky bude pro tyto účely sloužit recepce v budově vydavatelství Deníků východní Čechy, kterou naleznete v ulici Kladská 17/44a. Ta bude otevřena ve všední dny od 7.30 do 16 hodin. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.