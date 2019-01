Hradec Králové /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Nebezpečný přechod na městském okruhu v Hradci, kde auta za posledních deset let smetla už několik lidí, se dočkal funkčního semaforu. V minulém týdnu ho na křižovatku ulic Resslova a Průmyslová nainstalovali pracovníci technických služeb.

Zapnuté semafory u přechodu pro chodce na křižovatce ulic Průmyslová a Resslova v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Jan Pruška

Semafor s tlačítkem na zelenou je ale pouze dočasným řešením. V příštím roce by se nebezpečný úsek měl dočkat kompletní rekonstrukce, jpři níž dojde i k jinému řešení tamního přechodu. Ani dočasné opatření ale není bez úplně bez chybičky, interval na zelenou je příliš dlouhý, a tak místní často stejně přechází na červenou. Zvyknout si na nový semafor ostatně budou muset také řidiči.

Hradec opět bude hledat pěvěckou hvězdu

Hradec Králové - Zpíváte rádi? Můžete se také letos zúčastnit tradiční soutěže ve zpěvu národních písní Hradecký slavík. Hradecká kulturní a vzdělávací společnost spolu s Hudební mládeží Hradec Králové letos pořádají už dvaatřicátý ročník. Zúčastnit se mohou děti a mladí lidé od šesti do pětadvaceti let, kteří budou zařazeni do osmi soutěžních kategorií. Přihlásit se můžete až do konce dubna, samotná soutěž se uskuteční 11. května v Adalbertinu. Slavnostního zahájení se zhostí gymnaziální pěvecký sbor GYBON.

Dobrá zpráva…pro všechny

Hradec Králové - Kresby krajin, portrétů, zátiší, aktů, koní i sportu, plastiky figur, reliéfů a dřeva a fotografie roubených staveb či krbů máte možnost vidět od čtvrtka v Salonu Královéhradeckém na Gočárově třídě. Vernisáž výstavy obrazů a plastik Kamila Pavláska začíná od osmnácti hodin. Expozici poté můžete vidět v úterý a čtvrtky od 14 do 18 hodin až do 28. dubna.