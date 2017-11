Krátce z Hradce: S lampiony v rukou prošlo městem skoro pět tisíc lidí

Hradec Králové /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Průvod plný zářících lampionů prošel městem 5. listopadu již po patnácté. Rodinné akce Město plné lampionů pořádané Centrem Sion se zúčastnilo přes pět tisíc účastníků.

Dlouhý průvod pochodoval městem od Malého náměstí, přes malšovický most přes Orlici až do Centra Sion v Malšovicích. Letošním tématem akce bylo putování z Egypta do Zaslíbené země dle příběhu Mojžíše. Průvod byl tak dlouhý, že poutníci, co dorazili do Zaslíbené země jako první, museli na závěrečný ohňostroj počkat asi hodinu.

Hradečané budou zaznamenávat vzpomínky na totalitu

Hradec Králové - Projekt Paměť národa, který zaznamenává vzpomínky pamětníků na totalitu, bude mít svou pobočku i v Hradci Králové. Činnost pobočky zahájí organizace Post Bellum tento čtvrtek na vernisáži výstavy Pocta Václavu Havlovi na Ulrichově náměstí. Slavnostní večer bude pokračovat ve foyer filharmonie. Expozici Pocta Václavu Havlovi organizace přichystala k výročí nedožitých osmdesátých narozenin prvního polistopadového prezidenta. Od nového roku bude mít pobočka Paměti národa vlastní nahrávací studio, kde se budou zaznamenávat vzpomínky válečných veteránů, politických vězňů, ale třeba i spolupracovníků StB a bývalých členů komunistické strany.

Studenti si vyslechnou příběhy vzdoru proti komunismu

Hradec Králové - Filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky i filmaři – to vše čeká v listopadu žáky a studenty i v Hradci Králové. Celostátní projekt Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách seznamuje mladé lidi s moderními československými dějinami. Tématem třináctého ročníku projektu jsou příběhy vzdoru. Studenti by si měli připomenout statečné činy lidí, kteří se nebáli vzdorovat komunistickému režimu. Do projektu se zapojily více než čtyři stovky českých základních a středních škol. V Hradci Králové se do projektu přihlásily Gymnázium J. K. Tyla, Střední průmyslová škola Hradební či Základní škola Štefcova. Projekt pořádá společnost Člověk v tísni.

Vánoční stromy se v Hradci rozzáří první sobotu v prosinci

Hradec Králové - Adventní náladu v krajském městě opět podpoří slavnostní výzdoba. Vánoční smrk pro Masarykovo náměstí se vydá na cestu 29. listopadu z Holohlav. Jelikož bude měřit více než 18 metrů, vyžádá si policejní doprovod a může způsobit omezení v dopravě. Smrky okrášlí i další dvě hradecká náměstí - Velké a 28. října. V ulicích Hradce se postupně objevují vánoční dekorace již od října. Výzdoby se letos nově dočká i městská část Rusek. Kompletně se musí nazdobit 44 vzrostlých stromů, kde bude zavěšeno téměř 5,5 tisíce žárovek. Sváteční dekorace se rozsvítí 2. prosince, výzdoba ve městě vydrží až do 6. ledna.

Michaela Horynová