Nové Město nad Metují - Ředitel Základní školy v Krčíně František Netušil byl opět tématem diskuse mezi rodiči a učiteli na jedné a vedením města na druhé straně.

Rodiče žáků a také učitelé přišli na čtvrteční (23. října) jednání zastupitelstva města v naději, že se už dočkají termínu odvolání ředitele školy, kterého od měsíce května tvrdě kritizují. Podle jejich názoru totiž přiměl k výpovědi už dva učitele a dalších dvacet zaměstnanců školy se k odchodu chystá. Rodiče ani učitelé se však nedozvěděli nic nového a z jednání zastupitelů Nového Města nad Metují odešli zklamaní.

Místostarosta: Nemáme páky

„Město může odvolat ředitele jenom výjimečně,“ zdůraznil už poněkolikáté místostarosta Petr Hable. „Pro vážné nedostatky v jeho práci, které odhalí Česká školní inspekce a nebo kvůli věku. To v případě, že by dovršil pětašedesáti let. Ani jedna z podmínek ovšem nenastala. Nezbývá tedy než čekat, co zjistí Česká školní inspekce, která ve škole provádí kontrolu,“ prohlásil Hable.

Podle místostarosty poslalo město do školy v Krčíně už i veřejnosprávní kontrolu, která žádné nedostatky nenašla. Kontrolovat práci ředitele se prý chystá i inspektorát práce. „Začít by měl už příští týden,“ sliboval Hable.

Jen se mluví a nic se prý neděje

Rodiče ani učitelé však nejsou s prací radnice spokojeni. „Už se toho dost namluvilo, ale pořád se nic neděje. Situace je i nadále vážná a teď už spíš zoufalá,“ prohlásila na jednání zastupitelstva předsedkyně Rady rodičů Marie Petruželková. „Učitelé už nemají sílu pracovat v tak stresujícím prostředí, jaké jim ředitel svým chováním vytváří. Dva učitelé už odešli, dalších dvacet zaměstnanců školy podepsalo prohlášení, že odejdou taky, pokud sám nerezignuje. Nechtějí totiž pracovat pod jeho tlakem. Nechtějí už ani tolerovat hrozby trestním oznámením, kterými častuje ředitel každého, kdo ho veřejně kritizuje,“ dodala Petruželková.

Učitel Libor Drašnar, který kvůli despotickému chování ředitele už výpověď podal má ve věci jasno. Problémy ve škole neskončí dřív, soudí Drašnar, než ředitel opustí svou židli. „Jiná cesta není. Pokud odejde, rád se do školy vrátím. Jinak nemá smysl pracovat někde, kde se mi těžce „dýchá“ a kde se nedá ani normálně učit,“ popisuje situaci Drašnar.

Část zastupitelů vstoupila do diskuse s tím, že postup proti řediteli školy by měl být daleko razantnější. „Tady je řada zásadních věcí, které porušuje. Nekomunikuje s odbory, neuzavřel v řádném termínu kolektivní smlouvu, která chrání zaměstnance,“ prohlásil zastupitel Lubomír Černý. „Město by mělo jako zřizovatel školy, dát řediteli jasně najevo, co si o tom myslí. A to písemně. Pak by mohla následovat výpověď,“ míní zastupitel. Po tomto návrhu se však ukázalo, že vedení města neví, kdo je vlastně nadřízeným ředitele. „To zda můžeme udělit výtku a nebo dát dokonce i výpověď, tak to skutečně nevím. To se musíme zeptat právníků,“ reagoval místostarosta Hable. To pobouřilo předsedkyni Rady rodičů Marii Petruželkovou. „Oni nevědí, kdo je nadřízeným ředitele školy? No to snad ne?! Co tedy dělali od května až do teď, co problém s ředitelem řešíme? Když stále nevědí tak zásadní věc,“ zlobila se předsedkyně.

„Podle mne žádná iniciativa ze strany města není vidět,“ tvrdí Jana Podsedníková, která má v krčínské škole dceru. „Všechna jednání, která se dosud kvůli škole konala vyvolala Rada rodičů, Školská rada a nebo odbory. Město se akorát veze,“ míní žena. „Měli by začít dělat taky něco sami od sebe,“ dodala.

Nečinnost města odmítla starostka Bronislava Malijovská. „Není to o tom, že bychom nechtěli situaci řešit. Nejde to ale ze dne na den,“ oponovala.

Veřejného jednání zastupitelstva, kterého se zabývalo chováním ředitele ZŠ v Krčíně, se dotyčný ředitel nezúčastnil. Údajně z vážných soukromých důvodů. Bylo to však už podruhé, co odmítl o problému veřejně jednat. Nepřišel totiž v září ani do krčínské sokolovny, kam byl osobně pozván. „Pro mě je pan ředitel zcela neviditelnou osobou. Rád bych slyšel i jeho názor. Proč se nebrání a nevysvětluje,“ ptal se zastupitel Jiří Tymel. Deník se ve čtvrtek i včera snažil dát prostor k vyjádření i řediteli školy Františku Netušilovi, ale ten měl vypnutý mobil a v pátek byla pevná linka ve škole dočasně odpojená z provozu.

„Pokud vím, ředitel chce počkat až na výsledky České školní inspekce. Je totiž přesvědčen, že způsob jakým školu v Krčíně vede je zcela v pořádku,“ tlumočil názor nepřítomného ředitele novoměstský místostarosta Ha­ble.

Kritickou situací ve škole, kdy rodiče žáků i učitelé sepisují stížnosti i petice, by mělo opět řešit mimořádné jednání zastupitelů. Datum však ještě nebyl určen.