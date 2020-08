Po tomto excesu už náměstek primátora pro tuto oblast Martin Hanousek (ZPHZ) bouchl do stolu a oznámil, že velmi vážně uvažuje o konci koalice. O jejím pokračování se rozhodne již tuto neděli, kdy se dočasní spojenci sejdou na společném jednání a budou řešit, jestli se dá ještě toto „manželství“ zachránit.

A to i s ohledem na blížící se zastupitelstvo, kde se má poslední srpnový den řešit i budoucnost výstavby hradecké fotbalové arény. Primátor Alexandr Hrabálek však doufá, že na toto hlasování se dostaví ještě jako šéf koalice a nebude mít v kapse již od ZPHZ podepsané rozvodové papíry.

„Předpokládám, že na zastupitelstvo půjdeme jako koaliční partněři. Jak jsem již řekl několikrát, rozpory a neshody se občas vyskytnou všude, ale podíváte-li se na dosavadní výsledky současné koalice, tak nejsou špatné. Já stále doufám, že se dohodneme,“ nechal se slyšet Alexandr Hrabálek.

Jako hrad v Karpatech

Nejednoznačné je však vyjádření Martina Hanouska, který před klíčovou schůzkou nechtěl ještě vyložit karty na stůl.

„V pondělí jsme měli schůzku Změny pro Hradec a Zelených, kde jsme celou situaci rozebírali a dohodli jsme se, jakým způsobem chceme dál fungovat. Ale teď nemůžu ani naznačovat, s čím kolegy na schůzce seznámím. Nicméně zůstáváme názorově konstantní,“ uvedl Martin Hanousek, který na začátku srpna po čtvrtém marném pokusu jmenovat šéfku životního prostředí, řekl:

„Koalice nefunguje. A když nefunguje, tak logicky nemůže v této podobě fungovat ani dál. V současné chvíli tam neexistuje žádná důvěra. Já si v tuhle chvíli nedokážu představit pokračování koalice v tomto personálním složení. Buď musí dojít k významné změně personálního složení nebo ke složení nové koalice z jiných stran.“

Máme pracovat, ne křičet

O budoucnosti koalice nechtěla spekulovat ani náměstkyně Věra Pourová.

„Já rozhodně žádné koaliční rozvodové papíry nechystám. A snad někteří mí kolegové pochopí, že je důležité pracovat a ne jenom křičet,“ uvedla zástupkyně hnutí ANO, které slova a gesta náměstka Martina Hanouska mrzí.

„Opravdu mě moc mrzí soustavné ataky pana kolegy Hanouska. Myslím si, že, tak jako v manželství, by se některé věci měly řešit doma a ne na veřejnosti. To mi vadí. A teď opravdu nevím, co bude dál. Mám tu spoustu rozdělané práce, ale opravdu nevím, jestli ji ještě dodělám.“