Hradečtí radní v úterý schválili podmínky zadávacího řízení na firmu, která bude rekonstruovat přestupní terminál a křižovatku Fortna pod schodištěm Bono Publico. Rekonstrukce by mohla začít v prvních měsících příštího roku.

Křižovatka Fortna se má příští rok změnit na okružní | Foto: Vizualizace HKcity

Stavební firmu k rekonstrukci křižovatky Fortna a přestupního terminálu v centru Hradce Králové by vedení města mohlo mít vysoutěženou do konce letošního roku. Samotné stavební práce by měly začít na začátku roku příštího, na rekonstrukci bude mít pak firma 14 měsíců.