Frekventovanou křižovatku u hradeckého obchodního centra Futurum čeká rekonstrukce. Práce na křižovatce budou rozdělené do dvou etap, přičemž během obou musí řidiči počítat s výrazným dopravním omezením.

Křižovatku u Futura čeká příští týden rekonstrukce | Foto: Krajský úřad královéhradeckého kraje

První etapa se uskuteční příští víkend. Dělníci budou na křižovatce pracovat od brzkého sobotního rána 22. května do nedělního večera o den později. Druhá etapa se pak uskuteční hned další víkend od 29. do 30. května. Během obou etap projedete rovně po silnici I/35 v ulici Brněnská pouze jedním jízdním pruhem v obou směrech. Během obou nadcházejících víkendů bude pro řidiče zcela znemožněn průjezd z ulice Jana Masaryka do Mrštíkovy ulice a opačně.