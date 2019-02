Královéhradecko - Loňský nedostatek vody se podepsal na sklizni píce. První seč byla podle farmářů ještě dostatečná, pak už tráva nenarostla. Chovatelé se obávali vybíjení stád, myslivci měli obavy, že nebudou mít krmení pro lesní zvěř.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Stanislav Šebek

U myslivců na Novopacku se katastrofický scénář nenaplnil. „Seno jsme si zajistili z první seče. Zvěř zatím nemá o potravu nouzi. Seno si bere, ale jen málo,“ popisuje nám aktuální stav v honitbě Mysliveckého sdružení Sýkornice – Pecka starosta Radek Sedláček. Myslivci zde obhospodařují necelých dva tisíce hektarů a vyrábějí si i vlastní srnčí siláž. I té je zatím dostatek.

Radek Sedláček je zároveň soukromým zemědělcem, chová 250 kusů hovězího, obhospodařuje 400 hektarů. „Na Hromnice polovina píce, říká staré přísloví. Jak to vidím, s pící do jara vyjdu,“ hodnotí své zásoby. Vznikly prý díky tomu, že rok 2017 byl příznivý a Sedláček si vytvořil rezervy.

„Jádro, kukuřice, řepa, nic nám nechybí, i sena máme dost. Naše zvěř nestrádá,“ konstatuje hospodářka mysliveckého sdružení Hubert Vrchovina Alena Hradecká.

Jaroslav Jezdinský z Jatek Jezdinský Žlunice už tak optimistický není. To, co zažívá od podzimu, nepamatuje nejméně dvacet let.

Farmáři se zbavují dobytka

„Hovězího je nadbytek. Farmáři nás téměř prosí, abychom od nich zvířata koupili. My je můžeme zabít, ale nemáme kam maso prodat a obchody nechtějí zlevnit,“ poukazuje na patovou situaci majitel jatek, kde týdně zabijí 80 až 100 zvířat. Hovězí kusy jsou menší, do šesti set kilo. Ztráta pro chovatele je i tři tisíce korun na jednom zvířeti. Stejně se nabídky ze stran chovatelů navyšují.

„Už se nikdo ani neptá po ceně, hlavně se farmáři chtějí dobytka zbavit. Takový stav nepamatuji, vždycky jsme na straně prosebníků byli spíš my,“ kroutí Jezdinský hlavou. „Výkupní cena hovězího díky přebytku spadla o sedm, osm korun. Pro chovatelé to znamená, že přišli o peníze,“ potvrzuje slova Jezdinského jednatel společnosti Maso Jičín Karel Čeřovský.

Krmení je dostatek

Problémy s nedostatkem krmení ale farmáři na Jičínsku nepotvrzují.

„Máme zásoby jen tak tak, ale vydržíme,“ tvrdí ředitel Agrochovu Sobotka Karel Kerner.

„Musíme přijmout opatření, zasít více krmných plodin a zvýšit intenzitu pěstování krmení, abychom si vytvořili velké zásoby. Omezíme pěstování obilí,“ jmenuje Kerner chystaná opatření.

„To není náš případ, krmení máme dostatek, zůstaly nám zásoby z předchozích let,“ hlásí ředitel podniku Perseus Běchary Vladimír Košátko. Tady se nyní zaměřili na výrobu masa, vloni totiž zrušili dojné stádo kvůli nerentabilitě v prodeji mléka. Tím podniku zůstaly zásoby krmení.