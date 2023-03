„Samozřejmě jsem to zaregistrovala, patnáctikilový pytel granulí pro psa zdražil v mém oblíbeném e-shopu o 130 korun, to je nějakých 10 procent,“ zamýšlí se Iva Janečková. S rodinou žije v domě v malé vesnici u Hradce Králové.

Kromě desetileté fenky doplňují čtyřčlennou rodinu ještě dvě kočky. „Pro kočky kupujeme granule v Lidlu, to samé těstoviny a konzervy pro psy, a tam to zdražilo ještě víc. Ale zatím to na nás nějak zásadně nedolehlo,“ říká žena.

Přestože má rodina podprůměrné příjmy, na dětech a zvířatech se nešetří. „Probírali jsme to s manželem, ale žrádlo pro zvířata musíte koupit a slevit z kvality by nebylo dobře. Když psovi změníte druh granulí, na které je zvyklý celý život, může mít zažívací problémy, dostane průjem, mohou přijít i další zdravotní problémy. Nakonec skončíte u veterináře a zaplatíte ještě víc než těch pár stovek, co ušetříte na žrádle,“ konstatuje pragmaticky čtyřicetiletá žena.

FOTO: Místo lososa treska. Školní jídelny na Hradecku musí obracet každou korunu

Zdražení granulí pro psy potvrzuje i internetový srovnávač cen. Podle vývoje za poslední rok zdražil patnáctikilový pytel granulí renomovaného českého výrobce za poslední rok o 10 procent. Stejně se zvedla cena u masových konzerv pro psy, psí těstoviny dokonce zdražily o 20 až 30 procent. O 10 až 15 procent jsou dražší granule pro kočky, o desetinu si lidé připlatí i za kočičí stelivo.

Vyšší ceny pozoruje i majitel chovatelských potřeb v Třebechovicích pod Orebem. „Třeba žrádlo pro psy je dražší minimálně o 10 procent. Záleží na značce a druhu. Třeba tato značka podražila naposled o 12 procent,“ ukazuje Zdeněk Urban jeden z pytlů s granulemi.

Podle něj se cena mění ve vlnách. „Občas se sice něco zdraží, nebo to, co jsme dlouho neobjednávali, přijde dražší, ale jinak se teď už ceny ustálily,“ rozhlíží se muž po regálech v obchodě, který provozuje v městečku na Hradecku už bezmála 30 let.

Útulků v hradeckém kraji je málo. Ve Dvoře končí, Náchod chce mít vlastní

Na tržbách ale odliv zákazníků nepozoruje. S inflací se podle Zdeňka Urbana lidí vyrovnávají různě. „Je to zákazník od zákazníka. Někdo to neřeší, někdo řeší každou korunu a kupuje levnější. Třeba přijede člověk v mercedesu a koupí to nejlevnější krmivo a pak přijde babička a koupí pro psa to nejdražší. Ona ušetří raději na sobě a psovi dopřeje,“ připomíná zkušený chovatel fakt, že psím očím se těžko odolává. Chovatelství ale podle něj už léta upadá. „Doby, kdy měl pomalu každý kluk doma rybičky, jsou pryč,“ dodává Zdeněk Urban.

Inflace ale třebechovickému obchůdku vedle místní sokolovny přihrála i nové zákazníky. Konkrétně chovatele slepic. „Před válkou na Ukrajině měli lidi všeho dost. Žili si často jak na zámku a teď se vrací k tomu původnímu. Kupují krmení pro slepice, zřizují kurníky, kupují krmítka. Všechno znovu chystají. Dnes dají v obchodě za vajíčko 10 korun, a tak začali znovu počítat,“ dodává Zdeněk Urban.

„Prsatice“ v Hradci budí emoce. Pro někoho je krásná, pro jiného sexistická

Jedním z nových chovatelů slepic je Štěpán Tomíček. „Vlastně jsem o tom uvažoval už léta a cena vajec byla taková kapička, která mě pošťouchla, abych se do toho postupně pustil,“ říká středoškolský učitel.

Navíc se mu líbí, že se zužitkují zbytky jídla. „Chtěl jsem, aby děcka viděla, že pokud chtějí vajíčko, musí se o slepičky pořádně postarat. A o víkendu je to nejlepší snídaně,“ usmívá se, když nakupuje pytel obilí.