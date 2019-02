Krňovice - Dopravní cedule doplnily na mostě speciální zábrany.

Už přes týden je pro veškerou dopravu nad tři a půl tuny mimořádně uzavřen most v Krňovicích. Přestože k neplánované uzavírce musel kraj přistoupit z bezpečnostních důvodů, někteří řidiči ze zákazu těžkou hlavu neměli a nebezpečný most přejížděli.

„V uplynulém týdnu zde evidovala policie deset případů porušení zákazu vjezdu pro vozidla nad tři a půl tuny," uvedla policejní mluvčí Lenka Burýšková s tím, že na dodržování mimořádného omezení spolupracovala hradecká a krajská dopravní policie s třebechovickými strážníky.

Jelikož zákazové cedule nebyly dostatečným varováním pro minimálně desítku řidičů, koncem uplynulého týdne doplnily dopravní označení i speciální betonové zátarasy.

„Udělali jsme další opatření. V současné době jsou na mostě v Krňovicích zátarasy, které zabezpečí, že se přes něj nedostane větší vozidlo než by mělo," dodala Burýšková s dodatkem, že k porušování zákazu vjezdu pro těžkou dopravu docházelo i jinde v přilehlém okolí, kde si řidiči kvůli objížďce chtěli zkracovat cestu.

Omezení pro firmy

Kdo rozhodně z neplánované uzavírky šťastný není, jsou místní firmy. Na ně by minimálně ještě týden měla čekat objížďka. Krňovický most je totiž důležitý také pro spojení s písníkem Marokánka.

„Samozřejmě je to hodně znát. Místo 30 kilometrů jich teď najedete 60. Ale nezvedá to náklady jenom nám, ale především našim zákazníkům," uvedl zástupce firmy, která k písníku jezdí. Zároveň dodal, že od kraje mají pouze informaci o uzavírce krňovického mostu a průběžné zprávy od nikoho nedostávají. V každém případě by zákaz vjezdu pro těžkou dopravu měl trvat ještě maximálně dva týdny.

K odklonění těžké dopravy z krňovického mostu muselo přistoupit vedení kraje před více než týdnem. Při plánované kontrole bylo totiž zjištěno, že most je v havarijním stavu. Při přípravných pracích na plánované rekonstrukci silnice II/298 se objevily zásadní problémy s konstrukcí mostu, které mohly být způsobené buď špatným projektováním nebo pochybením při jeho výstavbě. V současné chvíli jsou vozidla nad tři a půl tuny nucena využívat objížďku například z Třebechovic pod Orebem po silnici I/11 přes Hradec Králové, dále na Býšť a Bělečko. Na řidiče osobních automobilů pak čeká jen mírné omezení v podobě kyvadlového řízení dopravy. Do dvou týdnů má být most provizorně podepřen.

K další dílčí úpravě krizových míst má dojít v řádu několika měsíců. Most má v budoucnu projít celkovou proměnou.