Do konce srpna bude možnost plavání každé pondělí a pátek od 6 hodin, vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 8 hodin a o víkendech od 10 hodin. Bazén se zavírá každý den ve 20 hodin. Během dvanácti dnů odstávky prošel bazén řadou oprav. Vzhledem k vysoké návštěvnosti areálu (přes 240 tisíc plavců ročně) se musí každý rok bazény vypustit a udělat údržbu všech zařízení a technologie. Prostory areálu byly také nově vymalovány. Přibyly i nové doplňky na slunné loučce vedle plaveckého bazénu.

„Vyhověli jsme žádostem maminek a do dětského koutku byla umístěna malá lednička na uchování jídla pro nejmenší návštěvníky. Na terase směrem k bufetu a vstupu do bazénu byly položeny pásy koberce, které by měly pomoci bosým návštěvníkům překonat rozpálený povrch v tropických dnech. V případě, že se osvědčí, uvažujeme do budoucna o pokrytí celé terasy,“ řekla Amália Moličová ze Správy nemovitostí Hradec Králové.

V září je plánována odstávka aquacentra, do té doby se otevírací doba aquacentra nemění, každý den od 10 hodin. Sauna, která je během letních prázdnin zdarma (ale bez obsluhy), je v provozu denně od 11 hodin. Z důvodu kompletní rekonstrukce finské sauny a fasády bude však od 5. srpna na tři týdny uzavřena celá spa zóna i se saunou.

Christine Havranová