Hradec Králové - Do hradeckého zastupitelstva se touží dostat nové tváře. Vznikla i úplně nová uskupení - Hradečtí patrioti a Hradec náš DOMOV. Nováčky jsou v komunálních volbách i hnutí ANO a Úsvit.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Vybrali jsme tváře lidí, kteří ještě v hradeckém zastupitelstvu neseděli a letos se do něj chtějí pokusit dostat, a to hned prostřednictvím prvních míst na kandidátkách. Zmocněnci pro kandidátní listiny stran mají ještě čas pořadí do 11. srpna změnit.

Otázkou je, kdo se stane lídrem uskupení Hradec náš DOMOV, tam lídr nebyl zatím uveden.

Přehled lídrů na kandidátkách

Denis Doksanský - Hnutí Starostové a nezávislí:

Je ředitel hradeckého Křesťanského centra Sion, zakladatel několika nestátních škol a školských zařízení i rodinných akcí, jako například Hradecká drakiáda či Město plné lampionů. Je pastorem Jednoty bratrské.

Jan Hýsek - Doma v Hradci:

Poskytuje poradenství firmám i soukromníkům, co se týká financí i reklamy. Je mu devětatřicet let. A proč se dal na politiku? Člověk podle něj musí vstát a udělat něco pro změnu. Nemá smysl pouze remcat.

Václav Víška - Hnutí ANO:

Proděkan pro studijní záležitosti Pedagogické fakulty hradecké univerzity. Čtyřiatřicetiletý akademický pracovník získal v loňských volbách do parlamentu 1293 hlasů (Ano 2011). Soustředí se na český jazyk a literaturu.

Vítězslav Janků - Úsvit:

Je projektantem v silniční dopravě. Bydlí v Černilově, je mu čtyřicet let, je ženatý a má pět dětí. Specializuje se především na dopravní problematiku. V parlamentních volbách byl dvojku na kandidátce za Úsvit.

Franišek Řehounek - Hradečtí patrioti:

Zastává post místopředsedy Fanklubu Votroci 2000. Do zastupitelstva by se dostal rád především kvůli malšovickému stadionu. Důležitá je pro něj i oprava Velkého náměstí. Kandidují s ním i odborníci na dopravu.

Jakub Frydrych - Svobodní:

Jednatřicetiletý kandidát má v kolonce povolání uvedeno – vedoucí, kouč. Vystudoval hradeckou univerzitu – učitelství pro střední školy, obor český jazyk a literatura – dějepis. Zajímá ho historie, politika, golf a vaření.

NEZNÁMO - Hradec náš DOMOV:

Nové uskupení na své kandidátce lídra neuvedlo. Má čas do 11. srpna věci napravit. Uskupení se stejným názvem vysílá do senátních voleb lékaře Vladimíra Drymla.