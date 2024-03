/FOTO, VIDEO/ Prodrat se ranními kolonami a ještě najít místo na zaparkování, třeba jen na deset minut, to patří ke každodennímu martýriu rodičů dopravující své děti do Speciálních škol v Hradci Králové. Míst k zaparkování je v blízkosti nedostatek. V sousedství jsou totiž další školy, školní jídelna, podnikatelské centrum… Řidičů, kteří takto musí objet celý areál třeba i vícekrát, než se nějaké místo náhodou uvolní, není málo. Od dubna se navíc uzavře pro ně důležitá část Hradecké ulice, kterou sem každé ráno míří. Odstartuje první etapa rekonstrukce křižovatky Mileta a s ní i uzavírky. Projeli a prošli jsme trasu budoucí objíždky pro řidiče mířící do ulice 17. listopadu či Akademika Heyrovského.

Projeli jsme i prošli trasu budoucí objížďky pro řidiče mířící do hradecké ulice 17. listopadu či Ak. Heyrovského. | Video: Deník/Jana Kotalová

„První etapa spočívá v uzavření vnitřní části Gočárova okruhu. Provoz bude převeden na jeho vnější část, což si vyžádá změnu uspořádání jízdních pruhů a zřízení provizorní světelné signalizace. Zcela bude uzavřena část Hradecké ulice od Univerzity Hradec Králové směrem k Miletě,“ informovala policejní mluvčí Iva Kormošová.

Jak však upozorňuje, všechny instituce v okolí budou mít zajištěnou dopravní obslužnost.

„Kromě stávajícího vjezdu do Fakultní nemocnice Hradec Králové od ulice Zborovské, bude možné nově najet i od mostu u soutoku odbočením za zastávkou MHD Fakultní nemocnice na komunikaci, která bude z části jednosměrná. Pěší budou muset využívat buď současný přechod u Fakultní nemocnice Hradec Králové (soutok), anebo nově zřízený přechod, který bude také řízen semafory, na úrovni benzínové čerpací stanice OMV. Dvě zastávky MHD v okolí křižovatky budou přesunuty a jedna zcela zrušena,“ shrnuje opatření Kormošová.

Mapové zobrazení situace během rekonstrukce je dostupné i s dalšími informacemi na webu města Hradec Králové. Uzavřené komunikace jsou na ní zbarvené do červena. Modrá pak značí prostor, kam nebudou moci vstupovat pěší ani cyklisté.

„Součástí stavby je i návrh opatření, které má za cíl zvýšit bezpečnost provozu na objízdných trasách, a kde se předpokládá zvýšená intenzita provozu. Po městě i v jeho okolí budou pro řidiče značeny alternativní trasy. Doporučujeme však všem, aby se rekonstruované křižovatky Mileta pokud možno vyhnuli,“ nabádá policejní mluvčí.

Pro motoristy zajíždějící do areálu škol při Hradecké ulici na straně, kde sídlí i Speciální školy, objížďka povede podél Orlice Brněnskou ulicí, tady odbočí do Botanické ulice, tou dojedou kolem botanické zahrady až na konec. Po projetí bude možné odbočit do ulice 17. listopadu nebo Akademika Heyrovského. Její výjezd na Hradeckou bude zaslepen. Mezi ulicí Akademika Heyrovského a ulicí 17. listopadu pak vznikne pro výjezd aut nová spojnice (u parkoviště před areálem Farmaceutické fakulty UK). Před školní jídelnou bude zřízeno provizorní parkoviště. Z areálu škol bude umožněn výjezd na Hradeckou ulici za internátem.

Dopravní opatření během první části první etapy rekonstrukce Milety.Zdroj: web města Hradce Králové

Zdroj: magistrát města HK

Mapa motoristy upozorňuje na úseky, kde bude doprava obousměrná a kde projedou pouze v jednom směru, či kde přibydou další dopravní omezení, jako je zákaz zastavení.

Stavební etapy rekonstrukce Milety budou celkem tři, během nichž se průjezd křižovatkou bude měnit podle postupu prací. První etapa má být podle dostupných informací hotova do konce dubna 2025, na zmíněnou objížďku však řidiči budou odkázáni do 30. září 2024, poté by se vjezdy z Hradecké ulice do ulic Heyrovského a 17. listopadu měly opět otevřít. Další dopravní omezení v okolí Milety však potrvají.

Dopravní situace během druhé části první etapy rekonstrukce MiletyZdroj: web města HK

Práce mají být hotovy do konce roku 2026 a vyjdou na více než 634 milionů korun včetně DPH. Hlavním investorem je ŘSD, na rekonstrukci se podílí také město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Po dokončení stavebních prací vzniknou tři nové odlehčovací bypassy pro přímé odbočení doprava, nové zastávky MHD, pod křižovatkou povedou podchody pro chodce a cyklisty, které jim nabídnou obousměrné bezkolizní propojení mezi Moravským Předměstím a centrem Hradce a výrazně tím zvýší i propustnost křižovatky pro automobilovou dopravu.

S využitím tiskových zpráv