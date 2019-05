Nepořádek kolem domu, hluk a zápach. Tak to dlouhá léta vypadalo kolem domu č.p. 559 na Pražské třídě v Hradci Králové. Obyvatelé Kuklen jej však neznali podle čísla popisného, ale spíše jako „dům hrůzy“.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Roman Dušek

„Soužití s obyvateli tohoto domu bylo opravdu složité. Naštěstí už tam není tolik lidí, jako v minulosti,“ nechala se slyšet předsedkyně kuklenské KMS Alena Nekolová s tím, že problémy z domu se přenášely i do okolí. „Například do školy. Ne všechny děti z tohoto domu do ní chodily pravidelně a některé navíc měly problémy s osobní hygienou,“ dodala Alena Nekolová.