Sběrný dvůr v Kuklenách bude od května fungovat v novém areálu. Jeden ze čtyř sběrných dvorů v Hradci Králové se musí stěhovat kvůli z důvodu plánovaných prací na rozšíření železniční trati a dalších stavebních úprav v oblasti, kde se sběrný dvůr Kukleny nachází, tedy u trati v Pardubické ulici.

Kuklenský sběrný dvůr se bude stěhovat | Foto: Magistrát HK

Nový sběrný dvůr najdete od neděle 2. května v areálu bývalé překládací stanice odpadů v místě zvaném Temešvár, které se nachází zhruba dva kilometry od kuklenského sběrného dvoru. Příjezd do nového sběrného dvoru bude možný z Pardubické ulice, první odbočkou vlevo po výjezdu z Kuklen, ihned po odbočce k hypermarketu Albert. Příjezd bude značen. Otevírací doba zůstává stejná – v úterý a ve čtvrtek od 8 do 18 hodin a v neděli od 13 do 18 hodin.