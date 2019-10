Asi tři miliony korun oproti loňskému roku by měla hradecká radnice ušetřit na dotacích na akce z cyklu Calendarium Regina. Zatímco část opozice šetření v této oblasti kritizuje, vedení města za ním stojí. Podle náměstkyně pro oblast ekonomiky Moniky Štayrové (ANO) jde o první vlaštovku. Šetřit chce radnice na dotacích na kulturu a sport výrazněji.

CIAF 2019 v Hradci Králové | Foto: Deník / Michal Fanta

Do programu významných kulturních a sportovních akcí Calendarium Regina pro rok 2020 se dostalo celkem 25 akcí. Rozhodli o tom hradečtí zastupitelé na svém úterním zasedání. Částka, kterou zastupitelé z městské kasy na tyto akce přiřkli, je asi o tři miliony nižší než v loňském roce. To se nelíbí některým opozičním zastupitelům. "U většiny akcí došlo ke snížení dotace. Nevím, jestli zrovna tohle je oblast, na které bychom měli šetřit," divila se Anna Maclová z Koalice pro Hradec. Sama v úterý navrhla usnesení, podle kterého by se schváleným projektům měla dotace navýšit na úroveň z roku 2018. To ale neprošlo. Pro návrh hlasovalo jen 8 zastupitelů. „Přišlo 37 žádostí o zařazení a dotaci. Hodnotící komise všechny doporučila poskytnout dotace ve výši téměř sedm milionů korun a zařadit do Reginy 25 z nich," řekla náměstkyně Monika Štayrová. Nejvyšší podporu ve výši 1,7 milionu korun získal od města festival Rock for People. Vypadl například Hip Hop Kemp, který v Hradci úplně končí. Nejistý je i osud CIAFu. Zatím v programu není, bude se o něm ale ještě dodatečně jednat. "Zatím byl dán stranou, protože jsme od občanů dostali horší hodnocení programu. Pořadatelé jsou pozvaní na radnici a uvidíme, jestli ještě k nějaké změně dojde," vysvětlila Štayrová.