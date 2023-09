Je to jedna z ostud města. Přitom sousedí s památkově chráněnou halou nádraží. Na dvoupatrovou klasicistní stavbu navazují haly skladů s nákladními rampami. Z jedné strany komplex lemuje nástupiště, z druhé pak Sladkovského ulice a jako kontrast zmaru prvorepublikové stavby moderní autobusový terminál.

Dlouholeté zkušenost má s holubím domem terénní pracovník Domu Matky Terezy Petr Macl. V době největšího rozkvětu tam podle něj žilo kolem deset lidí bez domova, sloužila jako squat: „Byla to pro ně záchrana, aby nezmrzli. Od nás dostali matraci, spacák, peřiny a díky tomu tam zimu přežili,“ vzpomíná Petr Macl.

Holubí dům chce koupit Správa železnic. S hradeckou ostudou má jasný záměr

Řada z nich si přitom snažila vybudovat si důstojné zázemí. „Někdy to tam bylo až dojemné, část lidí si tam vytvořila své pokojíčky vyzdobené třeba plyšáky. Nicméně to nemění nic na faktu, že na začátku 21. století je to síla, že tam lidé žijí mezi krysami. Lezli po nich v noci a některé i pokousali, když spali. Dokonce si museli dávat jídlo v taškách někam nahoru, aby jim ho krysy nežraly,“ vzpomíná na vyprávění klientů Petr Macl.

Hlavní objekt je teď zabezpečený proti vstupu. Na oknech a dveřích jsou mříže, nebo masivní, betonářské sítě ze železa. „Celé to zavařili na konci minulého roku. Ti lidé se jednak přesunuli do části traktu u nástupiště, který zůstal otevřený a část se přesunula k Černigovu. Nicméně stále je to taková koncentrace bídy, jsou tam miliony lahví, binec, několikrát tam hořelo,“ dodává Petr Macl.