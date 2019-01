Kůrovec hatí stavbu sídla Lesů ČR

Hradec Králové - Už třiadvacet milionů korun stála příprava projektu výstavby nového sídla státního podniku Lesy ČR v Hradci Králové. A to i přesto, že největší dřevostavba v republice ještě ani nezačala růst. A jen tak nezačne.

Za deset let - poté, co stromy zesílí - by areál měl vypadat jako na obrázku. | Foto: Chybik+Kristof

Se začátkem výstavby sice původně lesníci počítali v dubnu letošního roku, ale čáru přes rozpočet jim udělala loňská kůrovcová kalamita. Ta zhoršila hospodaření společnosti a odsunula celý projekt budovy za půl miliardy korun na neurčito. „Výstavba nového administrativního centra Lesů ČR byla pozastavena a není rozhodnuto, kdy se s výstavbou začne,“ nechala se na začátku letošního roku slyšet tisková mluvčí státního podniku Eva Jouklová a dodala, že na přípravu projektu (včetně architektonické soutěže, zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti) Lesy ČR zatím vynaložily částku 23 milionů korun. Návrh budovy, jejíž půdorys má připomínat rozvětvený strom a do roku 2020 měla nahradit dosluhující ředitelství v roce 2020, vzešel před dvěma lety z mezinárodní architektonické soutěže. Vítězný návrh pochází z pera architektů Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa. „Jsme rádi, že můžeme pomoci“ Přečíst článek › Sami vítězní architekti vycházeli ze symboliky stromu, kdy má budoucí areál doslova prorůstat lesem. „Po prohlídce stávajícího areálu jsme se rozhodli prozkoumat nejbližší okolí a cesta nás zavedla po mostě přímo do hradeckého lesa. Byl teplý letní den a kontrast mezi teplotou ve vyhřátém prostředí mezi budovami a vstupem do chladivého lesa byl naprosto zřejmý. Ptali jsme se sami sebe, co nás vlastně nutí pracovat v přehřátém interiéru, když nejlepší by bylo vzít si notebook mezi stromy a pracovat v prostředí plném klidu?“ popsali krátce po zveřejnění výsledků mezinárodní soutěže zrod neotřelého nápadu architekti. I ti nyní čekají, zda a kdy se budova začne stavět. Podle Evy Jouklové by však neměli čekat na to, že je Lesy ČR osloví, aby projekt přepracovali a zlevnili: „Projekt zůstal zachovaný ve vysoutěžené podobě, s jeho změnami nepočítáme.“ Brouk „sesadil“ ředitele Kůrovec Lesům ČR nepřidělal však jen starosti se svým centrem. Vloni v květnu ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO) odvolal generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda. Podle ministra nezvládl podnik řídit, což vyústilo v kalamitu, při níž kůrovec likviduje lesy na velkých územích Moravy i Čech. Pro nedostatek sadby podle ministra navíc není možné stromy vytěžené kvůli kůrovcovi obnovovat. Na začátku loňského září pak ministr zemědělatví Jan Toman jmenoval novým ředitelem státního podniku Josefa Vojáčka. „Trénoval jsem celý rok, ale pod teplou sprchou" Přečíst článek ›

Autor: Petr Vaňous