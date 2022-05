Kvůli pozemkům pro dopravní terminál museli Chlumečtí až do Francie

Devět let práce a cesta do až do francouzského přístavu Marseille. Takové úsilí stála Chlumec nad Cidlinou příprava stavby dopravního terminálu. Nové autobusové nádraží by mělo usnadnit lidem cestování už od listopadu. Navázat má i rekonstrukce vlakového nádraží.

V první město vybudovalo a už také zkolaudovalo parkoviště pro 38 aut na východní straně vlakového nádraží. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

Další články z Chlumce nad Cidlinou najdete ZDE Mezinárodní triller připomíná úsilí chlumecké radnice o získání pozemků pro vybudování autobusového terminálu u vlakového nádraží. Město potřebovalo získat trojúhelník pozemku, kde radnici patřila ideální polovina. O druhou se pak dělilo šest lidí. "Když jsme začali hledat majitele, zjistili jsme, že se jedná o Čecha, který se odstěhoval do Francie, kde v polovině minulého století zemřel. Po velkém pátrání jsme se dozvěděli, že měl tři děti, které už také nežijí. Pozemky patřily jejich dětem, vlastně šesti vnoučatům původního majitele," líčí zamotané vlastnické vztahy vedoucí městských investic Rostislav Zeman. Už samotné hledání dědiců, kteří ani nevěděli o tom, že jim kdesi ve východočeském městečku nějaké pozemky patří, připomínalo spíš práci detektiva. "Pomohla nám Češka žijící ve Francii, ta tam nahlédla do registrů a měli jsme kontakt na první dědičku a postupně jsme dohledali další." Vedení města muselo za vlastníky dvakrát cestovat do francouzského Marseille a najmout si i frankofonního právníka. Vše se nakonec podařilo a stavba nádraží mohla po devíti letech příprav letos v březnu konečně začít. Stavba má dvě etapy. V první město vybudovalo a už také zkolaudovalo parkoviště pro 38 aut na východní straně vlakového nádraží. Teď stavbaři pracují na druhé části. "Autobusové nádraží bylo staré 45 let, mělo poničené povrchy. Autobusy museli zajíždět do zálivů a zas odtud vycouvávat, bylo ti i nebezpečné," vysvětluje vedoucí městských investic Rostislav Zeman: "Nové nádraží bude mít šest průjezdních zastávek a zdvojnásobí se původní parkoviště pro osobní auta, nově tam zaparkuje 86 vozů. Sloužit bude nejen Chlumeckým, ale i lidem okolních obcí, kteří dosud parkovali všude kolem a byly s tím problémy. Parkoviště bude zdarma." Hradec chce mít lepší informace o chystané spalovně v Opatovicích Městečko s pěti a půl tisícem obyvatel je významných železničním uzlem, kde hodně cestujících přestupuje na vlaky a autobusy. Ročně se jedná o 550 tisíc pasažérů. Vše bude stát celkem 30 milionů a až 26,5 milionu korun radnice získá z evropských dotací. Nové zastávky budou zastřešené, samozřejmostí je veřejné osvětlení a nový mobiliář, jako jsou lavičky a podobně. Podle smlouvy by vše mělo být hotové nejpozději v listopadu. Deník na návštěvěZdroj: Deník Na městskou investici má časem navázat i Správa železnic. Ta se chystá do kompletní rekonstrukce chlumeckého nádraží a jeho okolí investovat přibližně 2,5 miliardy korun. "Významný podíl z této částky přitom připadá na nahrazení železničního přejezdu v Kozelkově ulici komplexním mimoúrovňovým křížením, navrženým ve spolupráci s městem,“ vysvětluje mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Zásadní modernizací projde trať, nástupiště a samotné budovy nádraží. Větší třípodlažní Správa železnic opraví a budou v ní drážní technologie, zázemí pro dopravce a byty. „Stávající výpravní budovu nahradí energeticky a provozně nenáročná novostavba, v níž se budou zajišťovat služby pro cestující. Hlavním přínosem bude vyšší komfort a optimalizace toku cestujících s ohledem na veřejné prostranství v okolí nádraží nebo například bezbariérové řešení nádraží,“ doplňuje informace Dušan Gavenda. Správa železnic teď připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí. Stavět by se pak mělo v letech 2025 až 2028.

