Investorem této akce je Ředitelství silnic a dálnic, které plánuje zahájit práce 24. května.

„Hluk z projíždějících vozidel na Rašínově třídě byl v posledních letech již neúnosný, jelikož počty aut, která tudy projíždí, každoročně rostou. Za den tudy projede několik desítek tisíc aut a to jak osobních, tak nákladních. Protihlukové stěny by tak konečně měly ulevit místním od nadměrného hluku,“ říká náměstek primátora pro oblast rozvoje města Jiří Bláha. Budování protihlukových stěn by mělo probíhat do druhé poloviny listopadu.

V posledních týdnech byly zahájeny přípravné práce, během kterých došlo k odstranění stromů a náletových dřevin, které výstavbě bránily. „Během stavby bude muset být omezen provoz na Rašínově třídě tak, že dojde k uzavření jednoho jízdního pruhu ve směru na Pardubice. To se částečně dotkne také Střelecké a Sokolské ulice, kde se vozidla již budou muset začít řadit do jednoho jízdního pruhu,“ říká za ŘSD ředitel Správy Hradec Králové Marek Novotný. Stavbu protihlukových stěn provede firma EUROVIA CS za cenu přibližně 49 milionů s DPH.