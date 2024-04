Do Hradce míří další setkání Unicorn Open Meetups. Zaměří se na kyberbezpečnost

Po dvou loňských setkáních se do Hradce Králové vrací Unicorn Meetups, neformální srazy IT nadšenců, na nichž tuzemští experti v oblasti informačních technologií sdílejí své zkušenosti a seznamují účastníky s nejnovějšími trendy ze světa informačních technologií. Setkání se uskuteční 16. dubna v kavárně Artičok a nese název Dvakrát měř, jednou řež – bezpečnost (nejen) v IT.

MeetUp v Hradci Králové | Foto: Unicorn