Stačí, aby v Krkonoších nebo Orlických horách vydatněji zapršelo, a lidé v Hradci Králové brzy vidí změnu. Koryta dvou stékajících se řek zůstávají zdánlivě poklidná, ale něco je jinak.

Když se v Hradci Labe zbarví do červena a hladinu Orlice zpestří listí... | Video: Deník/Stanislav Ďoubal

Hladina Labe změní barvu nejprve do hněda, postupně železitá podkrkonošská půda dodá řece odlesky tmavě červené. Do toho se přidá „decentní“ Orlice donášející do nížiny listí, větve a kmeny stromů jako vzkaz z hor do Podorlicka. Půvabná změna potom Hradečákům přichystá zpestření procházky a možná připomene sílu přírody, která jednou za čas zdramatizuje pohled na soutok Labe a Orlice.

