Z bezpečnostních důvodů je uzavřený úsek Labské stezky mezi Černožicemi a Jaroměří. Na informační ceduli je uvedeno, že je cyklostezka zavřená „z důvodu ohrožení osob pádem stromů.“

„Správci Labské stezky museli vlivem špatných povětrnostních podmínek a hrozícímu pádu stromů preventivně uzavřít část cyklostezky, a to v úseku mezi mostem v Černožicích a mostem v Jaroměři. Omezení bude platit do odvolání, nejdéle však do 25. září,“ informoval Královéhradecký kraj.

Cyklisté musí objízdnou trasou:

Labská stezka vede podél Labe od pramene v Krkonoších přes celé Německo až k ústí do Severního moře. V Česku prochází čtyřmi kraji - kromě Královéhradeckého i Pradubickým, Středočeským a Ústeckým s možnou variantou přes Prahu.