Trojice silničářů v oranžových bezpečnostních vestách prochází příkopy na výpadovce směrem od Hradce Králové na Jičín. „Nacházíme tady ledacos, pet lahve občas plné moči, jak je vyhazují řidiči kamionů, je tady plno plechovek od nápojů, nedávno jsme našli laminátovou střechu od traktoru, pneumatiky a hlavně hodně odpadků z fast foodů,“ říká pan Josef, který právě sbírá kleštěmi ze země nápojový kelímek z McDonaldu: „Někdy stačí půlhodina a pytel je plnej, Někdy to vypadá, jako by se sem vyklopilo popelářský auto,“ rozčiluje se. Po chvíli dojde k nákladní dodávce u krajnice a plný pytel hodí na korbu.

„Co si myslím o lidech, kteří vyhazují odpadky z aut? No, že si asi hodně cení naší práce,“ dodává ironicky. Druhou stranu státovky čistí jeho kolega, jméno mi říct nechce, ale alespoň posílá vzkaz některým řidičům: „Co si myslím o lidech, který vyhazují odpadky z auta? Že to jsou nekulturní lidi, teda spíš bych řekl prasata. Nevím, jestli by si to doma vyhodili z okna na zahradu nebo před barák!“

Za jediný den naplnila parta osmi silničářů celý kontejner nákladního auta. Tři tuny odpadků. A platí se nejen práce lidí, nafta, ale také samotná likvidace odpadů, vysvětluje výrobní náměstek Údržby silnic Královéhradeckého kraje Zdeněk Kopřiva: „Ředitelství silnic a dálnic nám platí ročně za úklid kolem silnic první třídy zhruba jeden až jeden a půl milionu korun. Tam uklízíme liniově po celé délce. Pro hradecký kraj uklízíme kolem dvojek a trojek tam, kde je to potřeba.“

Na odpočívadlech, kde se dá zastavit a místo není tolik na očích, to často vypadá jako na černé skládce. „Občas se najde vyhozený nábytek, běžné je, že lidé vyhazují u silnic pytle komunálního opadu. Přitom každý ze zákona platí poplatek za likvidaci odpadu a má přístup do sběrného dvora. Menší věci pak může vyhodit na benzince,“ podivuje Zdeněk Kopřiva a přidává ještě jeden poznatek: „Klasika jsou obaly z fast foodů. Kelímky, sáčky a podobně. To nacházíme v okruhu kolem nich. Prostě někteří lidi to v autě snědí a pak obaly a zbytky vyhodí za jízdy z auta.“

Přesnou evidenci krajští silničáři nemají, ale minimálně uklidí kolem cest desítky tun nepořádku. Přitom vyhazování odpadků do přírody je nejen odsouzeníhodné, ale podle mluvčí policie v Královéhradeckém kraji Ivy Kormošové se také jedná o přestupek: „Řidič, ani jeho spolujezdec nesmí vyhazovat odpadky a nepoškozovat životní prostředí. Za to mu hrozí pokuta až do výše dva tisíce korun.“ Větší množství odhozeného odpadu, by pak mohly úřady řešit jako založení černé skládky a za to je možná až padesátitisícová pokuta.