Lávka pro pěší u Aldisu opět zdraží. Cena už je podobná jako u silničních mostů

O podobě hradecké lávky přes Labe rozhodla architektonická soutěž. Dlouhá je 103 metrů, přes řeku se klene jediným obloukem, její stabilitu zajišťuje dvojice nosných lan a speciální beton.

Za vysokou cenou stojí především použitý materiál, tedy speciální vysokopevnostní beton, který by měl zaručit dlouhodobou trvanlivost konstrukce. „Je to něco nového, ale vždy musí někdo něco vyzkoušet, jinak by se nikdy nic nového nepostavilo,“ řekla Deníku v roce 2021 architektka Gabriela Elichová.

Otevření nové lávky přes Labe u Kongresového centra Aldis v Hradci Králové se uskuteční ve čtvrtek 2. března 2023 ve 13 hodin. Pro chodce nebo cyklisty zkrátí cestu například ze Slezského Předměstí do centra města.