Cedule s varovným nápisem "Pozor kluzký povrch" už nejsou potřeba. Hradecké technické služby mohou novou lávku přes Labe sypat keramzitem. Ale jen ručně. Prvního ošetření se lávka dočkala ve čtvrtek ráno.

Ve čtvrtek ráno pracovníci technických služeb most ručně posypali keramzitem. | Video: Jiří Fremuth

Nová lávka u hradeckého Aldisu se dočkala první zimní údržby. Ve čtvrtek ráno pracovníci technických služeb most ručně posypali keramzitem, tedy materiálem, který se v Hradci už používá na zimní údržbu běžně. „Tak divně to křupe pod nohama, ale neklouže to, a to je asi nejdůležitější,“ poznamenal Pavel, který lávku přejížděl v mrazivém ránu cestou do práce.

Otázky kolem zimní údržby lávky, která vyvolala velké emoce už svojí cenou 175 milionů, vyvstaly hned po otevření přemostění Labe před dvěma týdny. Město totiž vědělo, co na zimní údržbu nesmí použít, ale jasné nebylo, co může.

Část cyklostezky z Ruseka na Hradec se topí ve vodě. Zhotovitel je v konkurzu

„Dostali jsme od projektantů čtyřicetistránkový manuál veškeré údržby. Je to stejný manuál jako u jakéhokoliv jiného mostu. Bylo tam vyjmenováno vše, co nemůžeme, ale chybělo v něm, jaký posypový materiál můžeme používat,“ uvedl náměstek hradecké primátorky Pavel Vrbický.

Magistrát se v den otevření autorů lávky dotázal, co je tedy možné k zimní údržbě použít, odpověď přišla až v pondělí 13. března. Mezitím město na vstupy na lávku nechalo namontovat cedule varující před kluzkým povrchem v případě námrazy. „Speciální povrch lávky neklouže víc než na jiných mostech,“ řekl Vrbický.

Dřevostavba za více než miliardu. Lesy ČR oprašují projekt nového sídla v Hradci

Projektanti lávky doporučili použití keramzitu o velikosti frakce kolem čtyř milimetrů. „Z hlediska dotace, pojištění můžeme používat jen to, co je písemně dáno,“ vysvětlil opatrnost vedení města Vrbický.

Keramzit je umělé kamenivo. Vlastně se jedná o keramické granule, které se vypalují z jílu. Používají se třeba ve stavebnictví nebo do květináčů. Jsou křehké a po došlápnutí se rozdrtí.

Technické služby v Hradci Králové keramzit používají už léta. „Používáme jinou frakci pro zimní údržbu. Má nižší objemovou hmotnost a tolik naše vozidla nezatěžuje. Nakoupili jsme ho a dnes nad ránem jsme lávku poprvé ošetřovali, protože byla naklouzaná,“ řekl ve čtvrtek ředitel technických služeb města Tomáš Pospíšil.

Na rozdíl od posypového písku je ale keramzit dražší a prodává se pytlovaný. „Z hlediska údržby je jedno, jestli sypeme písek nebo tento nový materiál. Používáme tento materiál už několik let, teď jsme jen rozšířili rozsah údržby o tuto mostní konstrukci a jen jsme dokoupili tuto velikost frakce,“ dodal Pospíšil.

Elektronické panely na zastávkách v Hradci nejdou opravit. Nahradí je nové

Rozdíl v ceně podle něj není zásadní a materiál má i další výhody. Granule se rozšlapou a rozpráší a ve výsledku nezůstávají na chodníku ležet na jaře jako písek. „Jediné, co mě překvapilo, je, že se to musí sypat ručně a ručně se to pak musí i zametat. Je to kvůli postranním kanálům na odvod vody z lávky, aby se co nejméně zanášely,“ dodal Vrbický.