Lávka přes Labe má další problém

UHPC - čtyři písmena, která v poslední době nedávají spát hradeckému magistrátu. Označují vysokopevnostní beton, z něhož by měla být vystavěna nová lávka přes Labe.

Nová lávka by mohla obyvatelům a návštěvníkům města sloužit na přelomu let 2019 a 2020. Nenašel se však zatím nikdo, kdo by ji postavil. | Foto: archiv MmHK

Hradecký magistrát na tomto materiálu trval, i když jsou s ním v České republice jen minimální zkušenosti - byl zde použit všehovšudy při stavbě čtyř lávek. Město možná změkčí podmínky Ještě před nedávnem náměstek primátora Jiří Bláha avizoval, že tato podmínka v zadání veřejné zakázky zůstane, nyní však hradecká radnice naznačila, že by se to mohlo změnit. Soutěž na dodavatele totiž bude vypsána už potřetí, protože v předchozích dvou případech se dodavatele stavby nepodařilo vybrat: poprvé se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil, podruhé měl zájemce příliš vysoké finanční nároky. „Za prvním nezájmem stavařů byly příliš tvrdé kvalifikační podmínky, které nastavilo bývalé vedení města. Ty jsme změnili a nyní asi změkčíme ještě věci ohledně UHPC,“ uvedl Jiří Bláha. Půtka skončila. Hokej v Hradci zůstane Přečíst článek › Kromě úprav požadavků teď musí město vyjednávat i s bankéři z ČSOB. Poté, co chce hradecký magistrát vypsat již třetí výběrové řízení na dodavatele stavby, je totiž jasné, že se nestihne termín výstavby lávky tak, jak je deklarováno mezi městem a ČSOB – tedy do dubna roku 2020. „Pokud nový výběr zhotovitele projde přes zastupitelstvo, předpokládáme, že ještě v srpnu či září vypíšeme novou soutěž. Již nyní také jednáme s ČSOB o prodloužení termínu výstavby lávky,“ uvedl náměstek primátora. Pokud banku neobměkčí, hrozí, že jí bude muset město zaplatit pokutu zhruba 10 milionů korun. Projekt lávky přes Labe si za posledních takřka 15 let prošel mnohými pády – od protestů ekologů, přes výhrůžky soudem až po údajně zmanipulovanou architektonickou soutěž. Nakonec byly všechny sváry a spory zažehnány a v polovině loňského roku získala lávka stavební povolení. Předpokládané náklady na její výstavbu se odhadují na 50 milionů korun. Osmdesát procent by měly pokrýt dotace z operačního programu ITI hradecko-pardubické aglomerace. Podobu lávky, kterou budou moci využívat chodci i cyklisté, určila otevřená architektonická soutěž. Jídelna pro důchodce zavírá, nový nájemce otevře v září Přečíst článek ›

Autor: Petr Vaňous