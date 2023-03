„Moc se nám líbí, bydlíme tady naproti na nábřeží a blíž to budeme mít jak do Šimkových sadů, tak třeba do vedlejší sousední zóny,“ těší se dvě seniorky, které se mezi prvními vydaly po nové lávce přes Labe.

Sto metrů proti proudu je sice silniční most, po kterém vedou čtyři proudy městského okruhu, ale ten moc pěší ani cyklisty neláká. „Tam se nechodí pěkné, jezdí tam hrozně aut a chodník je úzký,“ přiznávají stařenky.

FOTO: Ještě před otevřením. Podívejte se, jak vypadá lávka za 175 milionů korun

Na otevření stometrové lávky lávky dorazily stovky lidí. Část z nich se poprvé projela přes nové přemostění na kole. Nová lávka se elegantně klene nad Labem od Aldisu na Labské nábřeží. Krásná nesporně je, ale otazníky vyvolává právě její cena. Nakonec narostla na 175 milionů z toho 103 miliony pokryje evropská dotace. „Cena je sice vysoká, ale podle mých informací je vysoká objektivně. Ty původní odhady staré necelých deset let byly odhady ze studie. Od té doby, co byla zpracována projektová dokumentace, se cena pohybuje v úrovních, na kterých jsme dnes,“ myslí si náměstek hradecké primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP09).

Podoba lávky vzešla z architektonické soutěže vypsané v roce 2014. Vyhrál ji elegantní návrh týmu architektů Libor Kábrt, Gabriela Elichová a Martin Elich. Základem lávky jsou dvě nosná ocelová lana o průměru 13 centimetrů. Mostovka je tvořená segmenty z vysokopevnostního betonu, které podpírají ocelová žebra.

Lávka u hradeckého Aldisu je otevřená. Stavba trvala rok a půl a město za ní zaplatí 175 milionů.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

„Byl vybrán návrh, který odborníci označili za nejlepší. Je zcela zřejmé, že návrhy vycházející z takových soutěží jsou výjimečné. Jednak ztvárněním, technologií, ale také cenou,“ připomíná bývalý primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (ODS).

Město se ke stavbě lávky zavázalo při prodeji pozemku ČSOB, která v září 2021 na předpolí budoucí lávky otevřela svou regionální centrálu. Při prodeji parcel za 46 milion korun magistrát vedený Zdeňkem Finkem (HDK) slíbil právě stavbu nové lávky přes Labe právě od bankovní budovy. Pokud by se tak nestalo, hrozila městu patnáctimilionová pokuta.

Původně počítalo město s cenou do 60 milionů korun, jenže najít dodavatele se podařilo až na čtvrtý pokus. „Stavba byla několikrát soutěžena, avšak dle zhotovitelů tato cena neodpovídala navržené technologii a materiálům. Firmy nabízely cenu okolo 130 milionů bez DPH,“ řekl Alexandr Hrabálek.

Ten také připomíná, že za jeho vedení město získalo na stavbu dotaci 102,7 milionu korun. Součástí stavby jsou i rozsáhlá předpolí včetně chodníků a stezek pro cyklisty.

Do prvního tendru na stavitele se nikdo nepřihlásil a radnice změkčila kvalifikační požadavky. V druhém výběrovém řízení přišla jediná nabídka na cenu 148 milionů. Zrušený byl i třetí tendr, tentokrát nabídl jediný zájemce dokonce částku 172 milionu korun. Úspěšný byl až čtvrtý pokus a zakázku za bezmála 162 milionů korun získala společnost Stavby mostů.

Jenže ani tato cena nebyla konečná. Stavba začala v září 2021 a během ní cena dvakrát stoupla na konečných 175 milionů. Vícenáklady způsobilo neočekávané uložení sítí a také úpravy, které si vyžádalo město. Cena je násobně vyšší než obdobné stavby. Pardubice například postavily lávku pro pěší a cyklisty za 40 milionů, Královéhradecký kraj otevřel nedávno silniční most přes Orlici za 80 milionů korun.

„Lávkou to nekončí, lávkou to začíná. Když už stojí, tak ji pojďme využít pro další rozvoj lokality Aldis a také jako začátek další revitalizace ošklivé vnitřní periferie kolem ulic Škroupova a Průmyslová,“ říká Lukáš Řádek.

Právě tady plánuje město zeleň a malá náměstíčka. Lávka má být v budoucnu srdcem uceleného tahu pro cyklisty od ulice Karla IV. k Šimkovým sadům.