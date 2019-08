Zastupitelé současně odsouhlasili zrušení požadavku, aby stavba byla z prvků s vysokopevnostním betonem. V úterý o tom informovala mluvčí radnice Kateřina Šmídová.

Pokud se dodavatel vybere do konce roku, lávka by se mohla začít stavět na začátku příštího roku a dokončena by měla být v roce 2021. Výstavba nové lávky by měla stát zhruba 60 milionů korun včetně DPH. Město na ni plánuje využít evropské dotace.