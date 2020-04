Lávka u Aldisu má naději na realizaci. K zemi ale musí terasa

Hradec Králové - Stavba Lávky přes Labe má zatím zelenou, v lokalitě Aldis půjde k zemi terasa.Rada města v úterý schválila zadávací podmínky, které bude během dubna projednávat zastupitelstvo. Ještě na jaře by pak mělo být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele lávky.

Nová lávka by mohla obyvatelům a návštěvníkům města sloužit na přelomu let 2019 a 2020. Nenašel se však zatím nikdo, kdo by ji postavil. Foto: MMHK | Foto: Deník / Petr Vaňous