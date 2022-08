Zvýšení ceny odmítla rada města schválit, což potvrdil hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS). „Nebylo to přijato z toho důvodu, že je to navýšení už tak vysoké ceny. Bude zapotřebí o tom jednat se zastupiteli a snažit se jim vysvětlit, že to navýšení ceny vychází skutečně z objektivních záležitostí. Nám se to nelíbí, ale je to reálná situace,“ poznamenal.

Rozhodne zastupitelstvo

Náměstek Bláha svolal schůzku s předsedy zastupitelských klubů. Zastupitelé by pak měli o případném zdražení stavby hlasovat 30. srpna na svém řádném jednání. Předsedkyně nejsilnějšího opozičního zastupitelského subjektu Hradecký demokratický klub (HDK) Pavlína Springerová si dovede další zdražení stavby představit už jen těžko. „Počkáme si na schůzku, zatím neznáme tu klíčovou argumentaci. To, co mi vadí, je, že se opakovaně dostáváme do situace, kdy nás slabost vedení města a nefunkční koalice nutí scházet se mimo zastupitelstva a tahat za ně horké kaštany z ohně,“ prohlásila.

Ke stavbě lávky se město zavázalo v dubnu 2018, tedy v době, kdy byl HDK ve vedení města. Tehdy město prodalo pozemek Československé obchodní bance (ČSOB) za 45 milionů korun. ČSOB v lokalitě Aldis postavila své regionální sídlo. Za nepostavení lávky by městu hrozila smluvní pokuta ve výši třetiny kupní ceny pozemku. „Za mě to byla jednoznačná podmínka, že ta investice ČSOB půjde do Hradce a ne do Pardubic. Nedovedu si představit, že by město slib nesplnilo. Jiná věc je, jestli lávka musela být stavěná za tuto cenu,“ namítla Springerová.

Cena se nelíbí ani koaličnímu partnerovi ODS ve vedení města - hnutí ANO. Náměstek primátora Pavel Marek (ANO) řekl, že se mu situace kolem ČSOB nelíbila od počátku. „Ať už se jedná o prodejní cenu, o všechny ty závazky, budované zastávky. Pro město je to brutální prodělek. Nechápu, proč se město k této věci vůbec zavazovalo,“ komentoval.

Zbytečně drahé?

Hradecký magistrát si od lávky slibuje oživení lokality Aldis. Současné vedení města uspělo až se čtvrtým tendrem na stavbu, kdy ze tří zájemců vybralo firmu SMP CZ. Lávka je několikanásobně dražší než obdobné stavby. Pardubice například postavily lávku pro pěší a cyklisty za 40 milionů, Královéhradecký kraj otevřel nedávno silniční most přes Orlici za 80 milionů korun. Vedení města vysvětluje nákladnost investice unikátní technologií vysokopevnostního betonu a v Česku jedinečným designem lávky.

„Srovnáváte nesrovnatelné. Toto je také výsledek ptačí konference, která řekla, že vzhledem k labutím musí být ta konstrukce co nejsubtilnější, aby labutě mohly prolétávat,“ podotkl Bláha.

K projektu, který vzešel z architektonické soutěže, totiž měli výhrady ornitologové a ochránci přírody. „To je úplně nehorázný argument. Pan Bláha buď neví, o čem mluví, nebo by si měl zajít k lékaři. Ty změny, které se tam dělaly, byly kosmetické záležitosti, které neměly vliv na cenu. Měnily se věci jako odstín nátěru nebo síla lanek v zábradlí,“ kontroval opoziční zastupitel za Změnu pro Hradec a Zelené Adam Záruba. Cenu lávky považuje za šílenou. „Mělo se najít jiné řešení, ať už zopakovat architektonickou soutěž, prostě najít levnější řešení. I kdyby město zaplatilo pokutu bance, tak by na tom bylo líp. Ta věc se měla po třetím výběrovém řízení odpískat,“ dodal Záruba.

Lávka se má pro veřejnost otevřít na začátku příštího roku. Přes Labe se klene jediným obloukem. Dlouhá je 103 metrů a její stabilitu zajišťuje dvojice nosných lan a speciální beton.