KRÁLOVÉHRADECKO - Již potřicáté do Ledců na Královéhradecku zamíří milovníci netradičních zábavních disciplín, kteří se nebojí pádu do vod místní požární nádrže.

V Ledcích se ve středu a ve čtvrtek totiž uskuteční jubilejní ročník Ledecké lávky, která návštěvníkům nabídne dva večery plné zábavy a netradičních soutěží. Řekl to jeden z organizátorů akce Luboš Šmída.

Letošní program začne ve středu 4. července, kdy návštěvníky čekají soutěže spojené s volbou Miss mokré tričko a kláním Missák mokré trenky, připraveny jsou také ukázky vodních soutěží, zájemci mohou také trénovat na hlavní soutěžní den.

Vlastní soutěže v překonávání lávky začnou ve čtvrtek 5. července v 18:00 hodin. Pouhých dvanáct centimetrů širokou lávku, která navíc vede mírně do oblouku, se budou snažit přejet například jezdci na kole. "Lávka má šířku olympijské kladiny a přejet ji na kole není snadné. Každoročně se to někomu podaří, ale kdo přijede poprvé, většinou nemá šanci a čeká ho koupel," řekl Šmída. Podle něj se v třicetileté historii soutěže objevili i borci, kteří poctivě trénovali a přejezd lávky zvládali pravidelně. "Dokonce se dokázali v půlce zastavit a znovu rozjet," řekl Šmída.

Snazší je podle organizátorů druhá z disciplín, přejezd lávky s trakařem, pro návštěvníky jsou také připravené skoky na lyžích z dětské skluzavky přímo do nádrže či klání v překonávání vodní nádrže po plovoucím mostě. "Jsme rádi, že se tradice daří udržet, za minulého režimu se sem sjíždělo až tři a půl tisíce lidí, nyní je to méně. Návštěvnost ale hodně záleží na počasí," řekl Šmída. K Ledecké lávce neodmyslitelně patří také postava vodníka Čáji. "Volal mě, že letos přijede, ale možná se do nádrže ponoří naposledy. Minulý rok říkal, že po 30. ročníku skončí, ale uvidíme," dodal Šmída.