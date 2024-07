Lávka na Benešovce je hotová. Do otevření nového nadchodu mezi domy na Benešově třídě v Hradci Králové zbývají už jen dny. | Video: Deník/Stanislav Ďoubal

Oprava se týká lávek u supermarketu Billa a u drogerie Teta.

Řemeslníci zajistí demontáž opotřebovaných nosníků a opraví porušené krytiny lávek. Provedou také potřebné otryskování ocelových povrchů a nanesou antikorozní nátěry, uvedly technické služby na svém webu.

Oprava se dotkne zejména řidičů, pro které bude ve vymezené oblasti platit zákaz vjezdu.

Objížďky i bezpečný průchod pro místní

Objízdná trasa u lávky u bytového domu č. p. 1541 až 1530 povede přes ulici Na Potoce, Štefánikovu a Hradeckou ulici. Druhá objízdná trasa povede přes Brožíkovu a Selicharovu ulici.

Místním bude umožněn bezproblémový průchod k nemovitostem.

„Technické služby zatím v letošním roce investovaly do plánovaných oprav na Benešově třídě více než 400 tisíc korun včetně DPH. Další desítky tisíc plánují za dílčí opravy utratit do konce roku. V příštím roce zatím počítají s výdaji na zvelebení této lokality ve výši nižších jednotek milionů korun. V letech 2020-2023 bylo do oprav na Benešově třídě investováno 7,5 milionů korun nepočítaje běžné výdaje na čištění, zimní údržbu komunikací, standardní údržbu zeleně a městského mobiliáře. Byly také opraveny povrchy vozovek i některých chodníků a přibyla nová zeleň,“ doplnila Kateřina Malá z tiskového oddělení města.

