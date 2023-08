Déšť skrápěl návštěvníky i účinkující nového leteckého dne v Hradci Králové skoro celou sobotu. Pořadatelé akce Legendy nebes se ale rozhodli rozmarům počasí čelit a první ročník festivalu se na hradeckém letišti uskutečnil včetně většiny letového programu. Upršený letecký den navštívily necelé čtyři tisíce „odvážných“ diváků.

Dešťové kapky bičovaly královéhradecké letiště skoro po celou sobotu. | Foto: Legendy nebes

Dešťové kapky bičovaly královéhradecké letiště skoro po celý den. Dopolední program odstartoval koncertem skupiny Maxim Turbulenc, který roztančil malé i velké posluchače. Jako další v řadě dětské návštěvníky pobavil Albertík a jeho zvířecí kamarádi.

„V rámci možností si malí i velcí užívali bohatý pozemní a doprovodný program jako například jízdy vojenskými auty, setkání s dravci, jízdy šlapacími letadélky, soutěže s partnery, lety vrtulníky a lunapark. Je s podivem, že i v těchto podmínkách byl, kromě několika výjimek, realizován letový program,“ sdělila Majka Schillerová z pořadatelského týmu festivalu Legendy nebes.

VIDEO: Opočenské Porcinkuli dominovalo obří kolo, vidět bylo až od Dobrušky

Odměnou všem vystupujícím byl od diváků vždy velký potlesk. A ten byl podle pořadatelů zcela na místě. Kvůli počasí byla vystoupení pro všechny piloty extrémně náročná.

„Všichni piloti do jednoho jsou velkými profesionály a moc si těch, kteří nás v tom nenechali, vážím. Věřím, že se do Hradce Králové zase vrátí. Obrovské poděkování patří celému realizačnímu týmu, všem prodejcům a účinkujícím na pódiu. Jsem moc potěšen přítomnými diváky. Přišli, i když věděli, že je nečeká sluncem zalitá obloha. Na třináctihodinový program se jich přišly podívat necelé čtyři tisíce. Snad jsme si, jako pořadatelé, vybrali to sobotní počasí za všechny, které ještě čekají akce tohoto léta,“ zhodnotil letecký den ředitel festivalu Jiří Podolský.

OBRAZEM: V pevnosti se i za deště rodí metalové peklo. Brutal Assault se blíží

Hudební program se uskutečnil přesně podle daného scénáře. Mezi jednotlivými vystupujícími na pódiu diváci mohli sledovat deštivou oblohu s dalšími leteckými ukázkami.

Legendy nebes měly i charitativní rozměr. „Šek ve výši 22 050 korun pomůže jistě zpříjemnit pobyt handicapovaným klientům královéhradecké Danety,“ podotkla Schillerová.

Večerní pyroshow v české premiéře a v podání polských pilotů byla podle organizátorů důstojnou tečkou nové tradice leteckých dnů v Hradci Králové.