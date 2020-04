"Naši studenti zareagovali na vzniklou situaci, kdy se nedostává zdravotnických pracovníků, a rozhodli se, že chtějí využít svého volného času a pomoci zařízením lékárenské péče," říká místopředsedkyně Akademického senátu Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové Eliška Voříšková.

Do databáze dobrovolníků se přihlásilo už více než 400 studentů. "V tuto chvíli se vypomáhá cca 155 studentů cca ve 125 lékárnách a ve dvou velkoskladech léčiv," potvrdil zájem lékáren o jejich služby vedoucí katedry sociální a klinické farmacie Josef Malý.

"Pomáhat v lékárně pro mě bylo samozřejmostí. Tušila jsem, že to bude potřeba, protože lékárník je jedna z prvních osob, ke které chodí lidé pro radu a často i pro řešení svého problému. Zákazníků je mnohem více než v běžné situaci. Spousta léčiv se během prvních dní vyprodala a bylo je třeba vyrábět v laboratoři. Mohla jsem si tak vyzkoušet to, co by mě čekalo při povinných laborkách z farmaceutické chemie," zhodnotila svou výpomoc v jedné z lékáren studentka třetího ročníku Lucie.