Hradec Králové - Vykácená plocha u Lesního hřbitova ve čtvrti Malšovice se letos zřejmě konečně promění na parkoviště. Dnes řidiči musí stát na pozemku před branou na hřbitov a především v období Dušiček nemá doprava daleko ke kolapsu.

„Vypadá to, že po obrovských peripetiích a několika odvoláních by se to letos konečně mohlo povést. Vždyť pozemek je připravený už dva a půl roku,“ řekl primátor Otakar Divíšek.

Vybudování parkoviště by mělo město přijít na téměř 14 milionů korun.

„Bude tam dvaadevadesát míst pro auta, pět stání pro postižené řidiče a dvě místa pro autobusy. Součástí budou také odpočinkové plochy, mobiliář a sadové úpravy,“ řekl náměstek primátora Josef Malíř.

Radnice má zatím na parkoviště územní rozhodnutí a žádá o stavební povolení. Pokud ho získá do léta, bude podle vedoucího investičního odboru Valentýna Avramova možné plochu vybudovat do konce roku.

„Není to jen o asfaltu, který by se položil na hlínu. To by z něj po zimě nic nezbylo. Půl metru zeminy se musí odtěžit a nahradit kameninou a konstrukčními vrstvami, které se uválcují,“ řekl Avramov.